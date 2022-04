PÅ LEVERINGSPLIKT: I dag er rundt 54 000 kunder i Norge på såkalt leveringspliktig strøm, det vil si at nettselskapet også kjøper inn strømmen siden kunden ikke har en egen kraftleverandør.

Forbrukerrådet: De med minst betaler mest for strømmen

Folk med betalingsproblemer betaler inntil fem ganger mer i påslag per kilowatt time enn gjennomsnittlig spotpris i markedet, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet.

De første seks ukene en forbruker får leveringspliktig strøm er påslaget per kWh regulert av NVE til å være 6,25 øre inkludert moms.

Forbrukere som ikke selv har valgt en strømleverandør eller som blir sagt opp på grunn av manglende betaling, får levert strøm av nettselskapet siden alle nettselskap er pålagt leveringsplikt.

Ifølge Forbrukerrådets ferske rapport legger de 10 største nettselskapene rekordhøye påslag på strømprisen til forbrukere som mottar leveringspliktig strøm når de seks første ukene er omme.

– En forbruker med betalingsproblemer kan oppleve å betale fem ganger mer i påslag per kilowatt time (kWh) enn gjennomsnittet i markedet, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

KRITISK: direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, mener noen av nettselskapene tar seg for godt betalt.

– 54.000 kunder er i dag på leveringspliktig strøm. Ingen vet hvor mange av dem som har betalingsproblemer, men svært høye påslag på strømprisen gir dem i alle fall ikke bedre råd, legger hun til.

Info Pris på leveringspliktig strøm Under følger en oversikt over prisene på

pliktlevering hos de 10 største nettselskapene. Prisene er hentet fra

selskapenes nettsider 18. mars 2022. Nettselskap Påslag pr. KWh inkl. MVA. (øre) Elvia 12,5 Tensio Trøndelag 25 BKK Nett 12,5 + elsertifikatordning Lede 18,75 + 75 kr i fastbeløp Agder Energi Nett 18,75 Lyse Nett 15 Arva 25 (12,5 øre mellom uke 6–10) Norgesnett 25 Glitre Energi Nett 18,75 + elsertifikat Fagne 13,5 Gjennomsnitt 18,47 Kilde: Forbrukerrådet Vis mer

Blyverket påpeker at forbrukere med en betalingsanmerkning er avskåret fra å opprette en avtale med en vanlig strømleverandør.

– Dermed blir de låst til å kjøpe dyr strøm fra sitt lokale nettselskap uten mulighet til å bytte.

Forbrukerrådet viser til at ifølge NVEs egen statistikk sto drøye 54.000 husholdningskunder på leveringspliktig strøm ved utgangen av 2021.

Nettselskapene sier de oppfordrer kundene til å skaffe seg en kraftleverandør. Les deres kommentar lenger ned i saken.

– Bør ikke nettselskapene kunne få dekket inn sine kostnader ved innkjøp av og fakturering for strømmen?

– Nettskapene bør selvfølgelig få betalt for den jobben de gjør. Samtidig forklarer ikke dette de skyhøye påslagene eller at selskapene tar så ulikt betalt for samme tjeneste, sier Blyverket til VG.

– De høyere prisene er jo også et incentiv til kunden om at man bør skaffe seg en kraftleverandør. Hvis prisene blir på samme nivå som den generelle spotprisen, forsvinner jo dette incentivet?

– Det forutsetter at disse kundene faktisk kan inngå en ordinær strømavtale, noe som ofte ikke er tilfelle. Det er uansett ikke snakk om å sette påslaget så lavt at det ikke er et incentiv til å bytte.

– Mener du at nettselskapene misbruker sin stilling?

– Ja, noen av aktørene gjør åpenbart det. Nettselskapene har mulighet og lov til å ta seg så godt betalt, og noen ser ikke ut til å ivareta det ansvaret som samfunnsaktør godt nok. Det siste disse kundene trenger, er å betale mer for strømmen enn de må.

– Tjener ikke på ventetariffen

Mona Askmann, administrerende direktør i Norgesnett, som har et påslag på 25 øre/kWh inklusive MVA og elsertifikater, avviser at de tjener på ventetariffen og viser til at Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) sier at prisen på leveringspliktig strøm skal være dyrere.

– Dette for å motivere kundene til å skaffe seg en strømleverandør. Hele ordningen er ment å være midlertidig, skriver Askmann i en e-post til VG.

Hun opplyser at alle som blir kunder i Norgesnett får et velkomstbrev der det informeres om ventetariff.

– Dersom de står uten strømleverandør etter 6 uker får de et nytt varsel. Deretter sender vi ut varsel hver 30. dag om at de står uten kraftleverandør. I varselet finner kundene informasjon om hvilke priser som gjelder og informasjon om hvordan de kan velge strømleverandør, skriver Askmann, og legger til at det har vært en betydelig nedgang i kunder på ventetariff.

– Norgesnett tjener ingenting på inntektene fra ventetariffen da disse inntektene inngår i den regulerte inntekten selskapet får lov til å ta inn.

Nettselskapet Lede viser til at det er vesentlig at kunden velger seg en leverandør og en avtale for å få best mulige betingelser.

– Når kundene ikke har en slik avtale, må nettselskapene likevel levere strømmen, altså på leveringsplikt. Dette innebærer arbeid og kostnader for nettselskapene, som disse relativt få kundene må betale for. Det medfører påslag på strømprisen som ofte er langt høyere enn det strømleverandørene beregner seg, skriver kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omsnes i en e-post til VG.

– Lede informerer de kundene som mangler strømavtale ofte og i flere kanaler, og oppfordrer dem til å skaffe det. Det er i begge parters interesse.

Morten Schau, kommunikasjonssjef i Eliva som har rundt 940.000 kunder.

Også Morten Schau, kommunikasjonssjef i Norges største nettselskap, Elvia, sier de ønsker at kundene skal finne en egen kraftleverandør.

– Vi skal ikke drive med omsetning av strøm, det er det kraftslekapene drive med. Vi får ekstra kostander ved å kjøpe inn strømmen og fakturere.