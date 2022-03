TOMME HYLLER: Kunder går forbi tomme butikkhyller på et supermarked i Madrid onsdag denne uken.

Yara-sjefen: − Effekten av krigen er en global matmangel

– De globale effektene av Ukraina-krigen er katastrofale for matvareforsyningen, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether. Han mener Norge bør øke støtten til FNs matvareprogram.

– Mat er et velbrukt våpen i konflikt. Akkurat nå ser vi hvordan personer i Ukraina er i akutt matmangel, men effekten av krigen er en global matmangel, slår Hoelsether fast.

Prisen på gjødsel stiger og prisen på matvarer stiger. Konsernsjefen i et av verdens største gjødselprodusent-selskaper, Yara, er i kontinuerlig kontakt med direktør i FNs matvareprogrammet David Beasley. På hver sin måte jobber de begge med mat-krisen.

– Allerede i høst så vi at de ville bli en matkrise. Vi hadde en verdensomspennende pandemi og en energikrise. Det ble dyrere å produsere mat, skipsfarten ble en flaskehals og det ble dyrere å frakte maten. I tillegg ble det dyrere å lage maten hjemme grunnet økte strømpriser, sier Hoelseter og tar en pause.

– Så kom krigen Ukraina.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarte tirsdag om at krigen i Ukraina har skapt en reell fare for en humanitær katastrofe i Europa.

MATKRISE: Yaras konsernsjef, Svein Tore Holsether, advarer mot en global matvarekrise.

Kornkammeret rammer verden

Ukraina omtales ofte som Europas kornkammer på grunn av den fruktbare svartjorda, klimaet og store kornproduksjon. Sammen med Russland står de for en tredjedel av den globale eksporten av hvete.

– Vi står allerede nå i en situasjon der eksporten fra to av verdens viktigste kornprodusenter kan utebli, sier Hoelsether og fortsetter:

– Uten bruk av nitrogengjødsel kan avlingsfallet bli på opp mot 50 prosent,

Han er bekymret.

– Første mars slo vi på alarmen. Vi forsto hvor stor krisen kunne bli og mener vi bør øke støtten til matvareprogrammet, sier Hoelsether.

HØSTING: I 2013 går innhøstinga sin vante gang ved den Ukrainske byen Nikolaev.

Leder for FNs matvareprogram(WFP), David Beasley, kaller, på Twitter, matvaresituasjonen for «an absolute catastrophe».

I sin nye rapport advarer de mot at 2022 vil bli et år med katastrofal sult for 44 millioner mennesker i 38 land.

I tillegg til å eksportere en betydelig andel av verdens hvete, har Ukraina i løpet av de siste ti årene blitt WFPs største leverandør av matvarer som solsikkeolje.

Yara og Russland

Yara har fordømt Russlands invasjon av Ukraina. Samtidig erkjenner gjødselprodusenten at de er i en skvis: Pandemien, energikrisen og klimakrisen har allerede satt matsystemet under press. Gjødselbehovet er økende. En av de viktigste leverandørene til gjødselproduksjonen er nettopp Russland.

– Reaksjoner mot Russland er viktig, samtidig er de humanitære konsekvensene av at vi ikke får produsert mineralgjødsel enorme. Halvparten av verdens befolkning får maten sin grunnet mineralgjødsel, sier Hoelsether.

Gjødsel-produsenten kaller det de trenger til produksjonen for «innsatsfaktorer». De tre store er nitrogen, kalium og fosfor.

I sum er det vanskelig å anslå hvor mye det er, men Yara regner at rundt 25 prosent av innsatsmidlene til gjødsel på verdensmarkedet har opphav i Russland.

– Vi arbeider kontinuerlig med å finne andre leverandører, sier Hoelsether

Siden krigens start har Yara klart å erstatte sine sanksjonerte russiske leverandører av kalium, fosfat og ammoniakk.

Russland leverer 20 prosent av kalium globalt. I tillegg er naturgass viktig for nitrogenproduksjon. Yara er en av Europas største industrielle kjøpere av naturgass.

Ingen planer om åpning

I mars meldte Yara at selskapet reduserer produksjonen ved to fabrikker i Frankrike og Italia. For høye gasspriser var årsaken.

De to fabrikkene har til sammen en årlig kapasitet på én million tonn med ammoniakk og 900.000 tonn med urea. I tillegg til dette driver Yara også vedlikehold ved andre fabrikker.

– Nå som verden skriker etter gjødsel. Vurderer dere å åpne opp igjen?

– Stansen er et resultat av de høye prisene, og vi er hele tiden i en løpende diskusjon om gjenåpning. Problemet er at dyrere gjødsel fører igjen til dyrere mat.

Yara hadde også et salgskontor i Kiev som ble truffet av et rakettangrep 26. februar. Ingen ble skadet. Hoelsether forteller at de ansatte blir fulgt opp og at de har kriseberedskap i landet.

Avlingene i Ukraina

En tredjedel av verdens korneksport kommer fra Russland og Ukraina.

– Om Svartehavets transportkorridorer blir forstyrret ytterligere av krigen, vil transportprisene dobles eller til og med tredobles, sier direktøren for Verdens matvareprogram (WFP) David Beasley.

VIKTIG FOR VERDEN: Hveteproduksjonen i Ukraina er under press.

Afghanistan, Etiopia og Syria er spesielt utsatt for ethvert stopp på hveteimport, som millioner av mennesker er sterkt avhengige av.

Krigen forverrer flere sultkatastrofer i verden. Verdens matvareprogran (WFP) jobber med å redusere effekten av matvaremangel og høye energipriser som følge av Ukrainakrisen. En rapport WFP nylig har publisert advarer om at deres økte kostnader ved å håndtere en sultkatastrofe vil være på 71 millioner dollar i måneden.

De betaler allerede 30 prosent mer for maten enn de gjorde i 2019.