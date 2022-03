PÅ VEI: Her er politiet på vei opp trappene på skolen Malmö Latin etter at de mandag fikk melding om pågående dødelig vold.

Skoleangrepet i Malmö: Pågrepet etter 10 minutter

Ti minutter etter at politiet i Malmö fikk melding om pågående dødelig vold ved Malmö latinskole hvor to kvinnelige lærere ble drept, var den mistenkte gjerningsmannen pågrepet.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kom frem på en pressekonferanse tirsdag morgen.

– I dette tilfelle har to personer dessverre mistet livet til tross for at det bare har gått 10 minutter, sier politisjef i Malmöområdet, Petra Stenkula.

Politiet fikk melding klokken 17.12 mandag og klokken 17.22 ble en mistenkt 18 år gammel elev ved skolen pågrepet. Så vidt politiet vet per nå, er det ingen kobling mellom 18-åringen og de to kvinnelige lærerne i 50-årsalderen som mistet livet.

DØDE: De to kvinnene, som var ansatt ved skolen, ble kjørt til sykehus men deres liv sto ikke til å redde.

– Akkurat nå foretar vi husransakelse på gjerningspersonens bopel og han er hjemmehørende i Trelleborg, sier Stenkula. Politiet skal gjennomgå mannens mobiltelefon og PC.

– Det er en person som ikke er dømt for kriminalitet tidligere, opplyser Stenkula på pressekonferansen.

Ifølge Aftonbladet skal den mistenkte gjerningsmannen selv ha ringt 112.

– Det finnes en slik opplysning, men også flere personer varslet, sier Stenkula.

Mannen ble pågrepet i tredje etasje.

– Jeg sitter i tredje etasje og har lagt fra meg våpnene og jeg har myrdet to personer, skal han ha sagt ifølge Aftonbladets opplysninger.

– Sorg og forskrekkelse

Malmö latinskole er ifølge Expressen kjent for sin estetiske profil og har over 1000 elever. Ifølge politiet befant et 50-talls personer seg i skolens lokaler da hendelsen inntraff.

– Det er med sorg og forskrekkelse jeg har tatt imot beskjeden om at to personer er døde etter en alvorlig voldshendelse på en skole i Malmö i går. Mine tanker går umiddelbart til deres familier og venner. Jeg enker også på alle elever og kolleger på skolen, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson i en uttalelse til det svenske nyhetsbyrået TT tirsdag morgen.