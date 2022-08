Mari (24) satt i bilen da broen kollapset: − Jeg hadde englevakt

TRETTEN (VG) Mari Slåen ( 24) var på vei til sin første skoledag som lærer da broen kollapset under henne.

Det var 24 år gamle Mari Slåen som satt i personbilen som var på Tretten bru da broen brått kollapset under henne mandag morgen.

Den unge kvinnen forteller til VG at hun var den første bilen etter vogntoget som nå står på «halv tolv» ned mot elva Lågen.







– Det var helt forferdelig. Jeg så broen knekke, sier hun til VG.

Slåen sier at hun forsøkte å få bilen både frem og tilbake, men at bilen satt fast i knekken på broen og ikke lot seg rikke.

– Vurderte å kaste skoene

Det var lokalavisen GD som først snakket med sjåføren og moren hennes, som har vært til helsesjekk på sykehuset i Lillehammer .

Mari satt alene i sin Mercedes.

Maris mor, Hilde Furuseth Slåen, sier til GD at det hele var svært dramatisk.

– Hun måtte kjapt ut av bilen for den begynte å fylle seg med vann. Hun klatret ut av bilen og opp rekkverket på broen, sier Furuseth Slåen til avisen.

Til VG sier Mari Slåen at hun hadde 113 på øret under den dramatiske klatringen.

– Jeg gikk på føttene og holdt meg fast. Jeg vurderte å kaste skoene, men det gikk likevel, sier 24-åringen til VG.

«Englevakt»

Slåen er utdannet førskolelærer og skulle til sin første dag på jobb denne mandagen.

– Det var en pangstart virkelig. Kroppen har det bra, men dette må bearbeides. Jeg hadde englevakt. Det kunne gått virkelig ille, særlig når du ser på strømmen i Lågen, men det gikk bra, sier hun til VG.

Til GD forteller moren at datteren er i fin form, på tross av den ekstreme påkjenningen hun har vært igjennom.

– Hun har litt vondt i hofta og i hodet, men det går heldigvis bra, sier moren som gir uttrykk for at de er veldig lettet over at gikk så bra som det tross alt gjorde.

Hadde vogntog på telefon

VG har snakket med selskapet som eier vogntoget som står fast i knekken på broen, foran Mari Slåens Mercedes .

Transportselskapet Sigurd & Ola Grimstad AS forteller at de hadde kontakt med selskapets fører helt frem til bergingsaksjonen ved åttetiden mandag morgen.

– En av våre ansatte fikk et pushvarsel fra lokalavisen om kollapsen, og vi ringte opp føreren med en gang. Vi hadde sjåføren på øret hele tiden frem til bergingsaksjonen, forteller Helge Nordlien, som bemanner transportkontoret, til VG.

Sjåføren, som ifølge Nordlien er en mann fra lokalområdet, ble sendt til sykehusobservasjon etter redningsaksjonen.

– Han skal være i god behold, forteller kollegaen om lastebilføreren.