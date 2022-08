GULT OG BLÅTT: Himmel og ballongen står i Ukrainas farger når Zhanna Lazoryshyn henter barna i barnehagen i Hokksund. Foran Fedir (3), Tykhon (1) i vognen, bak Nastia (12) og klassevenninnen Linnea Granerud Holmboe (t.v.).

Fra Kyiv til Hokksund: Slik er det nye livet i Norge

HOKKSUND (VG) Et halvt år etter krigen startet, har den norske hverdagen falt på plass for den ukrainske trebarnsmoren Zhanna (37). – Nå føler vi endelig at vi lever et vanlig liv. Ikke et flyktningliv.

«Jeg heter Zhanna, jeg er fra Ukraina. Jeg bor i Norge nå. Jeg jobbet som leder, og lærer norsk nå.»

Zhanna Lazoryshyn fra Kyiv presenterer seg selv foran de andre ukrainske flyktningene på voksenopplæringen i Hokksund. Etter én uke med norskkurs har 37-åringen snappet opp så mange ord at ingen våger å presentere seg etter henne.

Hjemme i Kyiv var trebarnsmoren en ambisiøs leder i et stort reiselivsselskap og fitnessinstruktør på fritiden, med en hektisk hverdag fra klokken 07 til 23.

– Vi hadde etablert et godt liv, med fremtidsplaner og sparepenger.

Onsdag er det et halvt år siden Russland invaderte nabolandet Ukraina. Familien Lazoryshyn inngår i statistikken over drøyt 24.400 ukrainere som har søkt om asyl i Norge siden da. De fleste av dem har fått innvilget kollektiv beskyttelse, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI planlegger for at det vil kunne komme 37.000 ukrainske flyktninger totalt innen året er omme. I sommer kom det ganske få ukrainere, men nå ser UDI at flere velger Norge.

Nullpunktet

Det tok henne bare 15 minutter å forlate alt i Ukraina, har Zhanna tidligere fortalt til VG. Dagen etter invasjonen, puttet hun de tre barna i baksetet av bilen og kjørte ut av landet. I Krakow ventet ektemannen Denys, og sammen reiste familien på fem videre til Norge.

– Jeg trodde det var et kaldt «vikingland», fullt av is og snø overalt, sier Zhanna lattermildt i dag.

VG har fulgt familien på fem fra de ankom Norge. I to og en halv måned delte de et lite rom på Hvalsmoen, en nedslitt og nedlagt militærleir ved Hønefoss omgjort til flyktningmottak.

Slik så det ut der i mai:

1 / 3 PÅ MOTTAKET: Zhanna og de tre barna fotografert på Hvalsmoen utenfor Hønsefoss i mai. Som trebarnsfar slapp Denys (som ikke er på bildet) å bli igjen i hjemlandet for å delta i krigen. HVALSMOEN: Mottaket ble åpnet dagen før Zhanna og familien ankom, og standarden var lav. TRENER: Zhanna var fitnessinstruktør hjemme i Kyiv, og dro i gang utendørs boot camp for de andre ukrainske kvinnene på mottaket. forrige neste fullskjerm PÅ MOTTAKET: Zhanna og de tre barna fotografert på Hvalsmoen utenfor Hønsefoss i mai. Som trebarnsfar slapp Denys (som ikke er på bildet) å bli igjen i hjemlandet for å delta i krigen.

Takker en spesiell person

I sommer fikk de omsider tildelt sin nye hjemkommune: Rolige, lille Hokksund i Øvre Eiker, en kort kjøretur fra Drammen. Kommunen skal ta imot opp mot 200 ukrainere i år.

– Vi visste ingenting da vi kom, sier Zhanna.

Nå har Zhanna og Denys begynt på norskkurs, datteren Nastia (12) på skolen, og sønnene Fedir (3) og Tykhon (1) har fått barnehageplass.

– Denne kommunen er veldig bra. De hadde alt forberedt, og inviterer oss med på båtturer, gratiskonserter og museum, sier Zhanna.

Info Den ukrainske familiens reise Familien flyktet fra Kyiv 25. februar, dagen etter invasjonen.

Først kjørte de bil til Lviv vest i Ukraina, så tok de seg til Krakow i Polen. Etter to uker her, fløy de til Oslo.

Familien ankom Norge 17. mars og registrerte søknadene i Råde 4. april.

Deretter tilbrakte de to og en halv måned på Hvalsmoen mottak.

21. juni fikk de tildelt hjemkommune og flyttet inn i et hus i Hokksund.

15. august startet Zhanna og Denys på norskskurs, og barna på skole og i barnehage.

Familien har fått innvilget kollektiv beskyttelse i ett år, som er gyldig frem til mai 2023. Dette kan forlenges i opptil tre år. Vis mer

Zhanna takker særlig én person for at det går så bra. Og det er familiens kontaktperson i Nav, integreringskoordinator Tonje Thorstensen. På datterens første skoledag fikk Zhanna «lykke til»-sms fra Tonje.

Rosen går begge veier.

– Jeg er imponert over hvor «på» de er. De ønsker så veldig å integrere seg og bli en del av det norske samfunnet, sier Thorstensen til VG.

– Er Zhanna og familien representative for de ukrainske flyktningene?

– Jeg synes det. Det er gøy å jobbe med dem. De aller fleste vil integrere seg selv, selv om mange er i en usikker fase og ikke helt vet om de vi bli her.

4800 ukrainere venter på bolig

Cirka 14.000 ukrainere er blitt bosatt, ifølge oppdaterte tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Men nærmere 4800 ukrainske flyktninger, som har fått vedtak om kollektiv beskyttelse, venter fortsatt på å bli bosatt. Av disse bor 3500 i mottak rundt omkring i Norge. Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting er per i dag litt over én måned.

– Det er historisk kort tid å vente på mottak. Selve vedtaket går raskere, og vi har kuttet der det har vært mulig å kutte, slik at det er jevn flyt gjennom hele prosessen uten noen korker. Vi har bosatt flere de siste fire månedene enn vi har gjort de fire siste årene, sier IMDi-sjef Libe Rieber-Mohn til VG.

Men ukene på Hvalsmoen var krevende for Zhanna og familien.

– Det var vanskelig å vente uten å kunne gjøre noe som helst. Heldigvis er den tid forbi nå, sier 37-åringen.

FEIRER NASJONALDAGEN: Zhanna og familien deltar på solidaritetsmarkeringen med Ukraina på Eidsvoll plass i Oslo onsdag ettermiddag.

En ny hverdag tar form

Da de kom til Norge, spurte alle hva de trengte, hvordan de kunne hjelpe, husker Zhanna.

– Nå føler jeg at de sier «velkommen til Norge», og at vi er på samme nivå som nordmenn. Nå føler vi endelig at vi lever et vanlig liv. Ikke et flyktningliv.

Zhanna i 17. mai-tog: – Dette betyr alt

Det er på tide å hente i barnehagen.

Bak portene til Røren barnehage sitter minstemann Tykhon på en høystol og spiser brødskive og frukt. Han har nettopp våknet etter formiddagsluren, og håret står til alle kanter.

1 / 2 SER FREMOVER: Ukrainske Zhanna ønsker å bygge et godt og trygt liv for familien i Hokksund. forrige neste fullskjerm SER FREMOVER: Ukrainske Zhanna ønsker å bygge et godt og trygt liv for familien i Hokksund.

Da han får se mamma Zhanna bryter han ut i en lettelsens gråt. Barnehagetilvenningen har gått fint, men fortsatt er alt nytt. Zhanna småprater med personalet om Tykhons dag, før ferden går videre til storbarnsavdelingen der storebror Fedir (3) venter.

Han løper mamma i møte med et strålende smil, og vet nesten ikke hva han skal si først av alt det kule de har gjort og lekt denne dagen.

– Mamma, jeg gråt ikke i barnehagen i dag, sier Fedir stolt.

Han er den eneste som ikke snakker norsk i barnehagen, og den eneste som snakker ukrainsk. Noen pekekort gjør utfordringen litt mindre:

Datteren Nastia (12) er også på plass ved barnehagen. Skoledagen er ferdig, og hun har med seg sin nye klassevenninne Linnea Granerud Holmboe (12) hjem. De to snakker sammen på imponerende engelsk, og er blitt kjent i rekordfart – slik bare barn kan.

NY VENN: Nastia (t.v.) er blitt venninne med klassekameraten Linnea Granerud Holmboe (i midten).

Et trygt hjem

Et stykke ned langs en asfaltvei ligger et hvitt murhus oppe på en liten bakketopp. Før pleide det å bo noen eldre mennesker her. Vegg-til-vegg-teppene vitner om en annen stilepoke. Men huset er romslig, med utsikt over Hokksund og modne glassepler i hagen.

Dette er familien Lazoryshyns nye hjem. Husleien dekker Nav, og det de skulle mangle av møbler, hvitevarer og klær kan de også få av Nav. Skulle det fortsatt mangle noe, vet Zhanna at den polske naboen alltid stiller opp.

Ektemannen Denys er på et møte i Drammen dagen da VG er på besøk. Paret har begge tydelige ambisjoner for hva de vil oppnå i Norge. I september starter introduksjonskurset, der de skal lære om det norske samfunnet. Så vil de opp på nivå B1 og B2 i norsk, og så ønsker de seg ut i jobb.

Denys vurderer å studere hotelledelse, eller kanskje noe innen fiskeindustri. Zhanna sikter også høyt.

– Jeg var leder for hundre personer. Jeg har mye erfaring og god bakgrunn. Jeg vil ikke jobbe bak kassen på HM, sier hun.

RETRO: Zhanna håper på å kunne pusse opp eneboligen i Hokksund etter hvert, men enn så lenge er fungerer stuen, med sine myke gulvtepper, som et perfekt lekerom.

Alt for barna

Et halvt år etter invasjonen fortsetter flyktningstrømmen ut av Ukraina. Men også inn. Av de over fem millionene som har flyktet, har over en million vendt tilbake, ifølge FN.

For Zhanna og familien er ikke dette et tema nå.

– Når jeg leser nyheter fra Ukraina, føler jeg at det er vårt hjemland. Men nå kan vi ikke bo der. Selv om det er tilsynelatende normalt i Kyiv, er det ikke et trygt sted for barna. Flyalarmen går fortsatt fire-fem ganger om dagen. Jeg orker ikke følelsen av å være redd, sier hun til VG.

Onsdag markerer Ukraina sin nasjonaldag, men festen er avlyst i hjembyen Kyiv i frykt for angrep. Familien Lazoryshyn kan imidlertid feire trygt foran Stortinget i Oslo sammen med andre ukrainere og støttespillere.

– Jeg kunne ha grått hele dagen, eller velge å se på livet i Norge som en mulighet. Kanskje blir vi her i ett år, eller fem år. Og kanskje skal barna mine bli gamle her, avslutter 37-åringen.