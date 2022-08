FORVENTET AVLIVNING: Biolog Per Espen Fjeld var ute på Oslofjorden da han snakket med VG søndag ettermiddag.

Biolog mener det var bra at Freya ble avlivet

Det var helt opplagt at Freya ville bli avlivet til slutt, sier biolog Per Espen Fjeld. Han mener kjendishvalrossen har kostet altfor mye - og at Freya ikke hadde noen betydning for artens fremtid.

I en kronikk i NRK forrige måned tok den tidligere forskeren til orde for at Freya burde skytes.

– Dette var en helt forventet utvikling. Jeg har bare sittet og ventet på dette. Det var helt opplagt at det ville ende sånn. Det var riktig å avlive Freya nå, sier Fjeld til VG fra båten sin i Oslofjorden.

Søndag morgen ble det kjent at kjendishvalrossen Freya er avlivet, og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Men Per Espen Fjeld mener myndighetene handlet rett.

– Du kan ikke forvente at 1,6 millioner mennesker dresseres til ikke å bade i Oslofjorden, sier Fjeld og viser til at hvalrossen dukket uventet opp ved diverse strender og båthavner.

– Folk var ute og badet og plutselig var den der, en meter fra dem. Får du en liten dult av 600 kilo muskler og spekk når du crawler, skjønner alle hvordan det kan gå, sier biologen som mener det offentlige har brukt altfor mye ressurser på Freya.

– Dyr forårsaker skade og av og til er det helt nødvendig å ta dem ut så lenge de ikke er en fare for artens overlevelse og hele bestanden. Av de 30 000 hvalrossene i Nord-Atlanteren betyr denne null og niks for hvalrossbestanden, sier Fjeld som tidligere har jobbet i Statens naturoppsyn.

Fiskeridirektoratet sier at hovedgrunnen for avliving er at det har blitt for mange farlige situasjoner.

– Vi kjenner ikke til om det har vært livstruende situasjoner, men til tross for våre advarsler har ikke publikum hørt etter. Folk har gått altfor nær dyret, noen har løftet ungene sine frem for å ta selfier, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen til VG.

Per Espen Fjeld mener det er mye viktigere å ta vare på artenes leveområder enn ett individ som har forvillet seg langt sør i et område hvor det ikke finnes andre hvalrosser.

– Det har vært livet mitt å ta vare på naturen og arter. Vi mennesker fortrenger dyr i hopetall og arealene forsvinner i raskt tempo samtidig som klimaendringene truer dyrelivet, sier Fjeld og legger til:

– Det ble nylig utlyst 28 nye letelisenser etter olje i Barentshavet ikke langt unna der hvor hvalrossen holder til. Det var det ingen som snakket om, det bare gled forbi. Det er komisk, sier biologen som selv har kartlagt hvalross i arktiske strøk da han jobbet for Norsk polarinstitutt.

Han mener «Bambi-effekten» har slått inn når det gjelder Freya.

– Det blir en omsorgsgreie, den får navn og omtales med menneskelige begreper. Men å ta vare på dette individet har ikke noe med å ta vare på hvalrossbestanden å gjøre, sier Fjeld til VG.

Personlig synes han det hadde vært storveis med en hvalrossbestand i Oslofjorden, men realistisk tror han ikke det er. Til det gjør de alt for stor skade, mener Fjeld, og viser til de mange båtene Freya har ramponert.

– Ulv er mye mer truet enn hvalrossen, men der skyter vi enkeltindivider fordi de kan komme til å gjøre skade.

Avlivingen har fått bystyremedlem i Oslo, Eivind Trædal (MDG), til å reagere kraftig.

– Det er kollektiv svikt rett og slett. Vi har fått veldig tydelige advarsel, at dette dyret kan være farlig. At vi må holde avstand og ikke svømme i nærheten, eller sende ungene dit, sier han og legger til:

– Så er det klart at myndighetene og direktoratet har hatt et ansvar for å sørge for trygge rammer for dyret. Det har man funnet ut at man ikke klarte, og det synes jeg rett og slett er kritikkverdig av regjeringen.