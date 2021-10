RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytial-virus, og er et virus som gir luftveisinfeksjon hos barn og voksne.

For de fleste arter det seg som en forkjølelse. Noen små barn kan få alvorlig sykdom

Hos de minste barna, særlig de under 1 år, kan viruset føre til bronkiolitt, en betennelse i nedre luftveier som kan gi pustevansker og behov for innleggelse i sykehus. Mellom 1000 og 2000 barn i alderen 0–5 år blir innlagt for RS-virusinfeksjon årlig.