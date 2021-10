STORM I FJELLET: Søndag blir det voldsomme vindkast og mye regn.

Været skaper utfordringer: − Kjør forsiktig

Høstferien starter med solid uvær både i fjellet og lavlandet. Forbered deg på mye regn og ekstremt kraftige vindkast i helgen.

– Søndag bør være innedag. Det er ikke dagen for å legge ut på tur til fjells, advarer vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt.

Værfarevarslene står i kø ved inngangen til høstferien.







HOLD PÅ HATTEN: Det er gult farevarsel for både mye regn og mye vind både i lavlandet og i fjellet i helgen.

På søndag er det er utstedt gult nivå, faregrad 2, for vindkast fra Rogaland i sør til Nordland i nord, fjellområdene inkludert. Da blåser det jevnt liten storm, med kraftige vindkast.

I Rogaland og Trøndelag kan vindkastene komme opp i 27–33 m/s - sterk storm, på grensen til orkan.

I Vestland, Møre og Romsdal og Nordland er det ventet vindkast på 27–30 m/s.

Allerede fredag kveld melder politiet om utfordrende kjøreforhold på grunn av været.

– Kjør forsiktig i kveld. Enkelte steder er det i kveld noe mer utfordrende kjøreforhold pga været. Vi mottar meldinger om trær som har falt over veien i Vestby og i Våler. Husk at det er noen som venter på deg dit du skal, skriver politiet i Øst på Twitter kl. 21.07.

Operasjonsleder Terje Marstad sier at politiet ikke har fått meldinger om ulykker i forbindelse med været, men understreker at det er viktig å kjøre forsiktig under slike forhold:

– I dag er det høst på Østlandet. Det er mye vann og en del vind, og vi har fått meldinger fra store deler i politidistriktet om trær som faller i veien. Dette tar vi unna fortløpende, men det er all grunn til å kjøre forsiktig.

SMADRET: Et telt ble tatt av vinden med Midgard vikingsenter i Horten.

Også Vestfold Interkommunale brannvesen melder om sterk vind.

– Et telt som sto over et kjøretøy blåste i den sterke vinden til værs og endte på taket til Midgard vikingsenter. Vi demonterte, fjernet og sikret teltet, forteller brannmester Henrik Oseberg. Husk å sikre gjenstander for både styrtregn og vind, skriver de på Twitter like etter kl. 19.30.

Bøtter ned østpå

I tillegg blir det ekstremt vått. Det skal bøtte ned på store deler av Østlandet.

Det er gult farevarsel for mye regn fra fredag og til lørdag for Oslo, Akershus og Østfold. Slå opp paraplyen; det kan komme 40–50 millimeter på et døgn.

Søndag blir det enda verre, og det gule farenivået fortsetter.

Fra natt til søndag og til søndag kveld kan det komme lokalt 50–70 millimeter nedbør i Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo, Akershus og Oppland.

– Så store regnmengder oppstår statistisk bare en gang hvert femte år, forklarer meteorolog Skålevik Valved.

Flom og jordskredfare

Den beste kjøredagen til fjells ser ut til å bli lørdag, anbefaler Meteorologisk Institutt. Fredag er det småruskete i fjellet, med sør-sørvest stiv kuling. Lørdag blir det forbigående bedre.

Søndag er det også fare for omfattende oversvømmelser, og det er allerede høy vannføring. NVE har utstedt oransje farevarsel, faregrad 3, for flom på deler av Sør- og Østlandet.

Det er også gult nivå, det vil si moderat fare for jordskred på store deler av Østlandet.

Rens sluk og rydd i hager

Skadeforebygger Therese Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind anbefaler å renske stikkrenner og sluk. Gjenstander, skrot og kvister bør også fjernes fra hagen, forteller Nielsen, som ber folk passe på at avløp og kummer ikke blir demmet opp.

Hun anbefaler også å fjerne verdigjenstander fra kjellere og garasjer.

– I det minste bør du få gjenstander opp fra bakken eller i vanntette beholdere. Hold dører og vinduer til kjeller lukket, og i verste fall vurder å tette til med sandsekker, sier Nielsen til NTB.

Ikke helt håpløst

Det ser heller ikke ut til at det er vesentlig bedring i sikte.

– Det ligger et kraftig lavtrykk lenger sør i Nordsjøen, men det er litt usikker foreløpig hvor dette tar veien og treffer. Lavtrykkene kommer på løpende bånd og det ligger ikke inne noen høytrykksrygg foreløpig, sier meteorolog Aslaug Skålevik Valved.

Hun har en liten trøst på tampen.

– Det blir ikke helt håpløst absolutt hele tiden.