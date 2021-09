SKUTT: Eieren er i sorg etter at hunden Kiira ble skutt.

Reindriftsgruppe mener det var nødvendig å skyte hunden Kiira

Lørdag ble hunden Kiira skutt i Alta. Nå forsvarer en reindriftsgruppe avlivningen, av hensyn til dyr på beite.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Vi har vårt høst- og vårbeiteområde øst for Alta. Hunden var midt inne i dette området, sier Anne Marie Siri til VG.

Hun er styreleder i siidaen Jalgon, gruppe C i distrikt 23, som driver reindrift i området der hunden Kiira ble skutt. Begrepet siida (alternativt sida) brukes om grupper av reineiere som sammen driver innenfor bestemte områder. Ordet er nordsamisk, og kan bety blant annet fellesskap og hjem.

VG har omtalt hvordan hundeeier Ismael Forsblom så hunden sin stoppe ved hjelp av en GPS, før han senere fant den død – skutt – mellom to steiner.

BAKGRUNN: Fant igjen hunden bortgjemt og skutt: – En enorm tomhet

– Siidaen ser det som en særlig tragisk hendelse, men anser at det var nødvendig for å unngå at rein ble skadet, og for å unngå sammenblanding med forbiflyttende reinflokk, forklarer siidastyreleder Siri.

OBS: Vi advarer om sterke bilder lenger ned i saken.

– Viktig at dyrene får ro

I en pressemelding sier Siri at hunden skal ha jaget reinflokken, og at gjeteren på stedet ikke fikk kontroll på hunden. Eieren var heller ikke å se.

– Det er viktig at dyrene får ro under brunsttiden på høsten. Det danner grunnlag for neste års produksjon, og vi må møte produksjonskrav satt av myndighetene, sier Siri.

Hun forteller at flokken befant seg i sitt lovlige høst- og vårbeiteområde, og nylig var blitt flyttet dit. I tillegg var det flere andre flokker i samme område, som var i ferd med å flyttes forbi.

Videre presiserer Siri at reineiere etter reindriftsloven er forpliktet til å holde reinen under tilsyn – for å hindre at den blir skadet, kommer utenfor beiteområdet eller sammenblandes med andre flokker.

Har du sett denne? Reinsdyr gjør noe helt spesielt når de havner innenfor et gjerde.

Sammenblanding av flokkene ville ført til mye ekstraarbeid, og utgjør en risiko for om man får møtt produksjons- og slaktekravene som stilles, forklarer Siri til VG.

– Jeg synes også det er veldig rart at det er tillatt å drive jakt med løshund i et område som er definert som høst- og vårbeiteområde, sier hun, og viser i tillegg til regler om sikring av hund der tamrein er på beite.

Klikk for å aktivere kartet

– Området rundt Jotka er et populært område, som mange bruker til fritidsformål. På vinteren og sommeren går det bra, men på høsten og våren må vi be om ro.

Hun trekker også frem at Reindriftsloven krever at de som ferdes i område hvor rein beiter, «plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting eller flytting.»

«Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting.»

Hundeeieren: – Sint og skuffet

VG har mandag kveld igjen vært i kontakt med hundeeier Ismael Forsblom, som ikke ønsker å kommentere uttalelsene fra siidaen.

Det var lørdag morgen at Forsblom dro ut på harejakt sammen med den seks år gamle hunden Kiira, nær hjemstedet Alta i Finnmark. Det som lå an til å bli en helt vanlig morgen skulle endre seg på få timer.

I SORG: Ismael Forsblom fant hunden sin drept under to store steiner lørdag formiddag.

Kiira, som var en finsk støver, fant en hare etter kort tid ute på vidda. Hunden løp ivrig rundt 4 kilometer unna eieren.

– Jeg hadde ikke oversikt over henne og kunne ikke se henne, men jeg hadde en GPS som viste meg hvor hun var, har Forsblom tidligere forklart til VG.

Hunden stoppet opp over en lengre periode, og Forsblom skjønte at noe var galt. Gjennom lydoverføring fra GPS-en hunden hadde på seg, hørte han stemmer, lyden av en ATV-motor og det han beskriver som «livredd gneldring» fra hunden.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Ismael Forsblom, Privat

Sammen med fem venner, reiste han til stedet hvor GPSen sist hadde vist at hunden befant seg. Der finner han en knust GPS – og hunden sin liggende død like ved.

– Jeg ble så sint og skuffet. Det var helt forferdelig. Hun var et familiemedlem også plutselig ble vi frarøvet alt uten noen grunn, har Forsblom sagt til VG.