Audun Lysbakken takker milliardærer for valgseieren

SV-leder Audun Lysbakken mener partiet er i en strålende maktposisjon – og takket norske milliardærer for valgseieren.

– Vi er i en strålende posisjon for å ha avgjørende makt og innflytelse de neste fire årene, sier SV-leder Audun Lysbakken ved åpningen av partiets landsstyremøte i Oslo lørdag.

SV-lederen viste til at nesten alle veier til flertall i Stortinget går via SV.

Lysbakken var ordknapp om de pågående regjeringssonderingene som foregår mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Hurdalsjøen hotell.

– Det har vært en tillitsfull samtale tre partier imellom. Derfor skal ikke jeg referere fra det, men det har vær en god arbeidsøkt, sier Lysbakken.

Takket milliardærer

Lysbakken rettet imidlertid en takk til norske milliardærer for den rødgrønne valgseieren. Han trakk frem utspill fra Stein Erik Hagen, Gustav Witzøe og Jan Petter Sissener i valgkampen.

– De mente det var et passende tidspunkt på vei ut av krisen å klage over de rikes kår, og å advare mot hvordan det ville gå hvis SV fikk makt.

– Jeg har vurdert å sende en liten blomsterkvast til dem nå, sier Lysbakken som mener at de bidro til SVs fremgang.

SV-leder Audun Lysbakken.

Kom rett fra sonderinger

Lysbakken åpnet SVs landsstyremøte etter to dager med rødgrønne regjeringssonderinger. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV møttes torsdag og fredag til samtaler på Hurdalsjøen hotell for å undersøke om det er grunnlag for å starte forhandlinger om en rødgrønn flertallsregjering.

I går varslet lederne i de tre partiene at de tar helgefri før samtalene fortsetter på mandag.

På dagens landsstyremøte i SV møtes partiets landsstyre, sentralstyre og stortingsgruppe. Det er ventet at det vil settes ned forhandlingsutvalg for eventuelle regjeringsforhandlinger, samt et forhandlingsmandat.

– Har gjenreist partiet

Lysbakken ba SV-erne klappe for seg selv for valgkampen som ble gjennomført.

– Vi har nådd målet vårt: Solid fremgang for SV. Partiet er gjenreist fra å være på kampen av stupet til igjen å bli en kraft og maktfaktor i norsk politikk, sier Lysbakken.

Ved stortingsvalget i 2013 var SV på randen av kollaps, og havnet like over sperregrensen etter å ha sittet i den rødgrønne regjeringen i åtte år.

Ved årets valg fikk SV 7,6 prosent.