MC-ULYKKE: To personer omkom i en MC-ulykke i Gjesdal i juni.

Veidirektøren om dødsulykkene: − Dramatiske tall

Så langt i år har 79 personer omkommet i trafikken på norske veier. Det er bare en mindre enn i hele fjor. Hele 17 av de døde har forulykket på motorsykkel.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nå sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland at de ser på om de kan gjøre ytterligere tiltak opp mot MC-førere.

– Vi ser at det er enkelte grupper som skiller seg ut. Det har vært 17 personer på MC som har omkommet i trafikken så langt i år. Det er et dramatisk høyt tall, sier Hovland.







Til sammenligning omkom 14 personer på MC i hele 2021. Statens vegvesen sier de fortsetter å intensivere arbeidet opp mot MC-miljøet med tiltak på kort og lang sikt.

– Det er en gruppe i trafikken med høy risiko. Du sitter ikke i en bil, du har ikke samme sikkerhet rundt, du er mer ubeskyttet og mer sårbar med tanke på hendelser i trafikken.

Statens vegvesen har en hypotese om at kjøreferdigheter på MC kan være en faktor som spiller inn. Generelt er det et fremkomstmiddel med færre kilometer, og det brukes mest på sommerhalvåret, ifølge Hovland.

– Vi ser på om det er noe med ferdighetene vi bør gjøre noe med. Og om det er noen tiltak vi kan gjøre for å øke sikkerheten og beskytte motorsyklisten, sier veidirektøren.

HARDT SKADET: En person ble hardt skadet i en kollisjon mellom bil og MC i Oslo sentrum i juli.

Høye dødstall

Så langt i år har 79 personer omkommet på norske veier.

– Det var 80 omkomne i trafikken i hele fjor. Så det er klart at det er et veldig høyt tall ved halvgått år.

– Hver eneste ulykke er en tragedie for de som blir rammet, for slekt, familie og venner. Jeg synes hver eneste ulykke er en ulykke for mye.

– Vi har jobbet mye gjennom sommeren opp mot sjåfører på kort sikt. Det gjelder blant annet aktsomhet i sommer- og ferietrafikken, bruk av bilbelte, og det å være oppmerksom.

– Det er den dugnaden vi kan få til på kort sikt. Så skal vi sette oss ned og analyserer tall når sommeren er over, sier Hovland.

Ser på tiltak

Før sommeren hadde Statens vegvesen en kampanje mot sommerulykkene. Der har de jobbet mot sjåfører med fokus på aktsomhet i sommer- og ferietrafikken, bruk av bilbelte, og det å være oppmerksom.

– Det vi gjorde, var å rette oppmerksomheten mot føreren. Det vi kan få gjort på kort sikt, er å få en god dialog med fokus på aktsomheten som er nødvendig. De fleste ulykker skjer om sommeren.

Dialog rundt kjøreatferd, synlig politi, synlig utekontroll og økt beredskap inn mot ferietrafikken har også vært viktig.

Likevel er tallene over skadde og døde svært høye. Mandag omkom to personer i en møteulykke i Halden mellom en personbil og en buss. Bussjåføren er siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld.

– Det er mange møteulykker og utforkjøringer som går igjen. Det er også vanligvis de tyngste kategoriene i ulykkesstatistikken. Møtefrie veier og ensrettet trafikk er et viktig grep. Veiutforming og trafikksikker veibygging også, og ikke minst det å henstille fører til å avpasse farten når forholdene tilsier det, sier Hovland.

Tidligere i sommer skrev VG om at myndighetene vurderer å sette ned farten på fire strekninger. Statistikken viser for øvrig at ulykkene i år har skjedd over hele landet.