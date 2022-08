FYRER LØS: Partiene som vil stoppe eksport av strøm får det glatte lag av MDG-nestleder Arild Hermstad.

Ut mot partier som vil stoppe strømeksport

Flere partier vil kutte strømeksporten til utlandet på grunn av strømkrisen. MDG-nestleder Arild Hermstad mener stopp i eksporten ville vært usolidarisk mot et Europa i krise.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Presset mot regjeringen om å innføre mer kraftfulle tiltak har økt i takt strømprisen.

Strømkablene til utlandet og Norges tilknytning til kraftmarkedet i Europa har blitt trukket frem som én av årsakene til de rekordhøye strømregningene det siste året.

Det har fått Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (KrF) og stortingsgruppen til Senterpartiet til å be om full stans i strømeksporten.

Den ideen gir MDG-nestleder Hermstad merkelappen «strømnasjonalisme».

– I realiteten utspiller det seg en energikrig imellom Russland og Europa. Den norske innsatsen i den konflikten kan ikke være å fortelle resten av Europa at vi stenger strømeksporten, sier Hermstad til VG.

– Må stå sammen

Flere europeiske land innførte strenge økonomiske sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina. Russland har svart med å strupe eksporten av gass til en rekke EU-land, som gjør at store deler av kontinentet står i en energikrise.

Derfor mener Hermstad at Norge ikke kan slutte å sende strøm sørover.

– Energinasjonalisme svekker Europas motstand mot Putins energiutpressing, og gir ham bedre kort på hånden. Norge må bidra på kort sikt med å eksportere det vi kan av gass, men når Putin struper gasstilførselen i Europa, så forsterker vi krisen om vi struper strømtilførselen.

– Jeg mener regjeringen har gjort riktig i å begrense strømeksporten noe for å holde vannmagasinene på et forsvarlig nivå, men en fullstendig stopp mener jeg er usolidarisk. Det overrasker meg spesielt at KrF har tatt det standpunktet, sier MDG-nestlederen.

UENIG: Energipolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

– MDG må gå i seg selv

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har lite til overs for Hermstads kritikk.

– Det er oppsiktsvekkende at MDG kan være så korttenkte i sin tilnærming til krisen vi står overfor, skriver han i en e-post til VG lørdag kveld.

Ropstad skriver videre at det er nettopp det å få kontroll over eksporten som er det solidariske.

– Det er det viktigste vi kan gjøre for å på lang sikt fortsatt kunne forsyne et svært presset Europa med kraft. Her må MDG gå i seg selv, deres politikk vil kunne utkonkurrere norsk næringsliv og gjøre det vanskelig for norske forbrukere.

ENDA MER UENIG: Energipolitisk talsmann Marius Arion Nilsen i Frp.

– Vrøvl

Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann Marius Arion Nilsen sukker oppgitt når han får forelagt Hermstads uttalelser.

– Dette er, med respekt å melde, bare vrøvl, sier han.

– Norge hjelper Europa enormt, vi sender masse terawatt-timer med strøm i form av gass og olje, utrolig mye mer enn vi noen gang vil kunne eksportere av vannkraft. Når vi da vil holde igjen noen terawatt-timer for å sikre vår egen forsyningssikkerhet, så er ikke det nasjonalisme eller usolidarisk. Det er sunn fornuft, fortsetter Nilsen.

Senterpartiet har ikke besvart VGs henvendelser.