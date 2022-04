STORE KRAV: Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, overrekker kravet i Jordbruksforhandlingene.

Bøndene krever 11,5 milliarder i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag har levert et krav til staten på 11,5 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det er rekordhøyt.

Jordbruket krever en inntektsvekst på 125.300 kroner per årsverk i 2023.

– Vi må tette inntektsgapet og den jobben må starte nå, sier lederen i Norges Bondelag Bjørn Gimming i en pressekonferanse onsdag formiddag.

I tillegg ber jordbruket om en samlet kostnadskompensasjon for de høye kostnadene i 2021 og ut 2022, beregnet til totalt 2,4 milliarder kroner. Dette er penger som organisasjonene bil ha utbetalt «så snart som mulig».

Bondeorganisasjonene peker på de ekstraordinære kostnadsøkningene i år.

– Kostnadsveksten er uten sidestykke, og krigen i Ukraina har akselerert kostnadsøkningene ytterligere, sier han.

I DEPARTEMENTET: Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Skjebne-oppgjør

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, sier at totalrammen er høy:

– Men det er det som må til nå. Dette er et skjebne-oppgjør, sa hun på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Organisasjonene viser ferske tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, som viser at bøndene pr. årsverk ligger 60 000 kroner under det partene avtalte i fjorårets jordbruksoppgjør: Da var opplegget en årslønnsvekst på 20 000 kroner, men budsjettnemndas tall viser tvert imot en nedgang på 40 000 kroner.

Bondeorganisasjonene krever at inntektsgapet for bøndene sett opp mot andre grupper skal tas inn innen fire år.

– Det vil være signal på at vi faktisk er ønsket i tidene fremover, sier lederen av Norges Bonde- og småbrukerlaget, Kjersti Hoff.

Info Hovedgrep i jordbrukets krav Norges Bondelag beskriver hovedgrepene i kravet til staten slik: Et kraftig inntektsløft som betydelig reduserer gapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet. Utbetaling av full kostnadskompensasjon i 2022 som inkluderer en målrettet ordning for kompensasjon av økte gjødselkostnader. Full kostnadsdekning i 2023. De vil styrke kornproduksjon, prioritere sau og ammeku spesielt og styrke tilskudd til alle produksjoner. De vil også bedre velferdsordningene til avløsning, styrke klimaarbeidet og etablere et nytt dyrevelferdstilskudd. Kilde: Norges Bondelag Vis mer

SPÅR KREVENDE FORHANDLINGER: Viil Søyland leder forhandlingene fra statens side.

– Svært krevende

– Vi står i en ekstraordinær situasjon internasjonalt og nasjonalt, sier statens forhandlingsleder, Viil Søyland.

Hun sier at kravet for jordbrukets organisasjoner er omfattende på pris og budsjett.

I tillegg sier hun at jordbruket også gjør midlertidige grep i sine krav knyttet til kostnadssituasjonen. Hun understreker at tallene i år er svært usikre, spesielt knyttet til kostnadsveksten for bøndene.

– Dette gjør at det blir svært krevende forhandlinger, sier Søyland.

Staten vil gi sitt tilbud 4. mai. Da blir det kjent hvor mye staten ønsker å tilby bøndene.

MÅ LEVERE: Sandra Borch er landsbruksminister. Her er hun på besøk hos en nabogård hjemme i Sør-Troms i valgkampen 2021.

I Hurdalsplattformen har regjeringen lovet å tette inntektsgapet, men de har ikke sagt hvor lang tid de skal bruke.

I plattformen står det at regjeringen vil:

«Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom

jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag.»

Rekordhøy sum

Dette er den økonomiske rammen på kravet: