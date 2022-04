1 / 5 MJØSA: Vannstanden i flere store innsjøer på Østlandet lavere enn normalt, opplyser NVE. Dette gjelder blant annet Mjøsa, Øyeren, Tyrifjorden og Krøderen, hvor vannstanden er 30-60 cm lavere enn normalt for årstiden. Bildene av Mjøsa ble tatt i forrige uke. MJØSA: Vannstanden i flere store innsjøer på Østlandet lavere enn normalt, opplyser NVE. Dette gjelder blant annet Mjøsa, Øyeren, Tyrifjorden og Krøderen, hvor vannstanden er 30-60 cm lavere enn normalt for årstiden. Bildet av Mjøsa ble tatt i forrige uke. forrige neste fullskjerm MJØSA: Vannstanden i flere store innsjøer på Østlandet lavere enn normalt, opplyser NVE. Dette gjelder blant annet Mjøsa, Øyeren, Tyrifjorden og Krøderen, hvor vannstanden er 30-60 cm lavere enn normalt for årstiden. Bildene av Mjøsa ble tatt i forrige uke.

NVE roper varsku om «svært lav grunnvannstand»

Tørke i Sør-Norge kan gi utfordringer fremover, melder NVE som advarer om svært lav grunnvannstand.

Av Stella Bugge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Usedvanlige lite nedbør det siste halvåret og varmt vær denne våren, har ført til tørke i store deler av Sør-Norge, opplyser NVE.

Det er også lav vannstand i elver og innsjøer.

– Det er svært uvanlig med så lav grunnvannstand på denne tiden av året. Ved noen stasjoner har vi ikke hatt så lav grunnvannstand på 20 år, sier hydrogeolog og seksjonssjef Hervé Colleuille i NVE til VG.

Men vi skal ikke lenger tilbake enn til 2018 da det var tørke i Sør-Norge og mange skogbranner.

– Det varte fra slutten av juni til starten av september. Nå er vi i april og situasjonen kan endre seg fort, men akkurat nå er det litt bekymringsfullt, sier Colleuille som er ansvarlig for flom- og jordskredvarsling, samt oppfølging av tørke hos NVE.

– Ikke dramatisk

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er veldig uvanlig for denne perioden av året. Situasjonen i dag er ikke dramatisk, men hvis det ikke kommer betydelige mengder nedbør de nærmeste ukene kan situasjonen skape utfordringer utover våren både med tanke på vannforsyning, spesielt for de som får vann fra enkelte brønner. Men det kan også skape utfordringer for landbruk og båtferdsel i noen innsjøer samt fiskelivet i vassdrag og kraftproduksjonen, sier Colleuille.

Den lave grunnvannstanden kan føre til at noen får tørre brønner. Kaldt vær og lite nedbør, som er varslet de nærmeste ukene, vil også gi lite tilsig til elver og innsjøer.

– Men hvorfor har NVE tillatt at vannmagasinene er blitt tømt så mye, burde man ikke i ha holdt igjen på krafteksporten?

– Jeg skal ikke uttale meg om krafteksporten, men på denne tiden av året er det normalt og bra at magasinene er lave siden det vanligvis er sannsynlighet for flom når snø i fjellet smelter. Vassdragsregulanter har et eget regelverk. De følger med vannstanden og sørger for at innsjøer og vassdragene til enhver tid har det som kalles minstevannføring og -vannstand.

Colleuille viser til at mars har vært veldig tørr og at april også ser ut til å være ekstremt tørr og varm.

– Men slike situasjoner er vanskelig å vite på forhånd, sier hydrogeologen.

Ifølge Meteorologisk institutt falt det fra 50 til 95 prosent mindre nedbør enn normalt i mars, opplyser NVE.

– Svært lav grunnvannstand og lav vannstand i innsjøer og elver kan skape utfordringer utover våren, skriver direktoratet i en pressemelding.

Har du bilder av lav vannstand der hvor du bor? Send dem gjerne til VG her.

Lav fyllingsgrad

NVE peker også på at fyllingsgraden i vannmagasinene på Østlandet og Sørlandet er mye lavere enn normalt.

– Endring i fyllingsgraden avhenger både av hvor mye vann som kommer inn i magasinene og hvor mye vannkraft som produseres, skriver de i en pressemelding.

Som VG skrev onsdag er fyllingsgraden er nå nede i 22 prosent. Medianverdien på tilsvarende tidspunkt var 31,7 prosent for årene 2002–2021. I Øst-Norge er magasinfyllingen nå nede i 10 prosent.

– Selv om fyllingsgraden har gått noe opp denne uken, er den lav sammenlignet med normalen. Det er meldt om kaldt og tørt vær fremover. Det er derfor usikkert om fyllingsgraden vil øke også for inneværende uke, sier Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE, i pressemeldingen.

Kan bli sparetiltak

NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet, og unngå vannuttak som kan bidra til tørrlegging av vassdrag da man må ta hensyn til livet i vassdragene og andre som har behov for vannuttak lenger ned i vassdraget.

– Hvis nivåene begynner å bli kritiske, kan det være aktuelt for ansvarlige etater å innføre sparetiltak og restriksjoner, understreker Hervé Colleuillei pressemeldingen fra NVE.