OPPRØR: Økte fergepriser har ført til stor forargelse langs kysten de siste årene. Her forlater den elektriske fergen Stangvikfjord fergeleiet i Kvanne på vei til Rykkjem.

Regjeringen vil bruke én milliard på å senke fergeprisene

Planen er at alle fergepriser skal reduseres med 30 prosent fra nyttår, sammenlignet med prisene fra året før, opplyser Norges nye samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (Ap), til VG lørdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommet med store og dyre løfter for å bøte på fergeopprøret som raste langs kysten i fjor.

Urovekkende høye fergepriser har nemlig ført til bekymringer om fraflytting og rasering av lokalsamfunn på Vestlandet og i Nord-Norge.

I regjeringsplattformen fra Hurdal kunngjorde den nye regjeringen at de ønsker å halvere alle prisene innen fire år – samt tilby gratis ferge på alle strekninger med under 100.000 passasjerer.

Det første steget vil bli tatt over nyttår, forteller samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til VG:

– Vi skal gjøre et kraftfullt grep på fergepriser, hvor vi skal redusere de med 30 prosent. Vi bruker samlet sett nær innpå en milliard kroner.

– Det bidrar med å gjøre hverdagen lettere for folk, og det er noe de vil merke i lommeboken si, legger den tidligere Fredrikstad-ordføreren til.

Han forklarer at reduksjonen på 30 prosent er målt opp mot fergeprisene 1. januar 2020, og at det vil gjelde både riksferger og fylkesferger.

Større kutt enn tidligere

Det nye fergeløftet kommer oppå grepene under den forrige regjeringen, som la inn kutt i fergeprisen i det reviderte nasjonalbudsjett i vår.

Der ble det også lagt opp til en reduksjon i fergeprisene på 50 prosent innen 2025, men med en reduksjon på 10 prosent hvert år. Kuttene som den nye regjeringen foreslår, vil altså gå enda raskere til verks.

– Vi ønsker å markere en tydelig retning. Vi tar imot målet fra den forrige regjeringen, og går enda lenger, sier Jon-Ivar Nygård.

GLADNYHET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård forteller at regjeringen ønsker å sprøyte inn én milliard for å senke fergeprisene fra nyttår.

Samferdselsministeren vil likevel ikke si noe om når regjeringen eventuelt vil foreslå flere grep for å redusere fergeprisene ytterligere, men at det sannsynligvis vil bli aktuelt å diskutere når statsbudsjettet legges frem neste år.

Det nye fergeløftet er med i regjeringens forslag til statsbudsjettet i år, som vil bli lagt frem for Stortinget på mandag. Regjeringen har ikke flertall for det nye budsjettet alene, og det er derfor ventet at det vil bli harde forhandlinger med blant annet SV.

Han tror imidlertid ikke Støre-regjeringen vil møte mye motstand når det kommer til fergeprisene.

– Jeg har oppfattet at det er flere partier som ønsker å redusere fergeprisene, så min vurdering er at det ikke vil bli et problem, sier Jon-Ivar Nygård.