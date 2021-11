AKUTT: Syke pasienter som kommer til akuttmottaket på St. Olavs hospital i Trondeheim blir liggende i mange timer. Hele helseforetaket står i en presset situasjon nå i høst.

Fullt på dette akuttmottaket: − Truer pasientsikkerheten

Sykehusdirektøren beskriver en alarmerende situasjon og har besluttet å heve beredskapen. Årsaken er stor pågang og at ferdigbehandlede pasienter ikke kan skrives ut.

Publisert: Nå nettopp

På akuttmottaket på St. Olavs hospital er det så fullt at pasienter blir liggende i timevis.

– For å sikre pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, må vi få frigitt sengeplasser så det ikke hoper seg opp i akuttmottaket. Derfor må vi avlyse operasjoner som det ikke er uforsvarlig å utsette, sier sykehusdirektør Grethe Aasved til VG.

– Er pasientsikkerheten truet slik situasjonen er nå?

– Situasjonen er nå så alvorlig at den truer pasientsikkerheten, men vi ser at det så langt har gått bra. Det å utsette operasjoner er et inngripende tiltak og svært beklagelig. Det er siste utvei, svarer hun.

Gult nivå

Norske sykehus ruster opp for en forventet økt pågang av pasienter, mange med luftveisinfeksjoner. Det er utbrudd med RS-virus flere steder i landet og mange helseforetak opplever en stor økning i antall coronapasienter. I tillegg er Norge godt inne i influensasesongen.

Enn så lenge har St. Olav syv coronasmittede innlagt, men de forventer at dette kommer til å øke med de mange smittede som er registrert i regionen den siste uken.

Tirsdag besluttet St. Olav å heve beredskapen til gult nivå i påvente av denne bølgen. Det skjer altså fordi akuttmottaket og sengepostene er fulle. Men også fordi de sliter med å skrive ut ferdigbehandlede pasienter til tilbud som hjemmesykepleie og sykehjem i pasientenes respektive kommuner.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen dere står i nå?

– Situasjonen vår er kompleks. Det er mange ting som gjør at vi må gå i gul beredskap på grunn av et fullt sykehus. Hovedårsaken er at vi ikke får ut ferdigbehandlede pasienter. Nå ser vi at det går på pasientsikkerheten løs, fordi det hoper opp med pasienter i akuttmottaket, sier Aasved.

Sprengt kapasitet

Tirsdag ligger det 39 utskrivningsklare pasienter som tar opp senger på St. Olavs. Dette tallet har vært vedvarende høyt de siste ukene.

– Kapasiteten i kommunene og på sykehjemmene er sprengt og da blir pasientene liggende her i påvente av at kommunen kan etablere et tiltak. Vi har god dialog med kommunene om dette, sier direktøren.

Mandag slo de ansatte ved akuttmottaket på Ahus alarm om at de ikke får sendt sine pasienter videre fordi sengepostene er så fulle. Samtidig strømmer pasientene inn - noe som fører til at pasientene blir liggende mange timer i mottaket. Dette er tilfellet også ved akuttmottaket ved St. Olav.

– Over tid er dette veldig belastende. Et fullt akuttmottak er i seg selv utfordrende for pasientsikkerheten, sier direktøren.

Gul beredskap fører til at en del planlagt virksomhet blir utsatt - noe som får konsekvenser for helseforetakets mange pasienter. Øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som haster prioriteres.

Statsforvalteren i Trøndelag er varslet om situasjonen.

– St. Olav har drevet med et av de høyeste beleggene blant norske helseforetak. Er det forsvarlig når man går inn i en slik sesong?

– Det tiltaket vi har gjort i dag er svaret på det du spør om. Vi var nødt til å gjøre dette nå, svarer direktøren.

– Etterlyser du at det tas grep politisk?

– Dette er en situasjon som må håndteres lokalt. Hvis vi hadde fått ut de ferdigbehandlede pasientene, hadde vi ikke hatt et driftsproblem. Vi er faktisk rigget for å håndtere det denne sesongen bringer, men vi klarer det ikke når vi ikke får ut de utskrivningsklare, sier hun.