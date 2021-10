DEMONTERT: Politiet på stedet etter at en Rotax 912-motor ble stjålet i hangaren til Elverum flyklubb.

Flymotorer stjålet: − Rimelig sikker på at det har gått utenlands

Elverum flyklubb ble frastjålet en flymotor. Det føyer seg i rekken av lignende tyverier på Østlandet.

Av Eirik Wichstad

– Hypotesen min er at det er internasjonalt organisert, sier teknisk leder i Innlandet flyklubb, Pål Vindfallet

De siste årene har flere flymotorer blitt stjålet fra forskjellige flyplasser på Østlandet.

Senest 27. august i Elverum oppdaget teknisk leder i Innlandet flyklubb, Pål Vindfallet, at et fly som stod i hangaren var ribbet for motor.

Han kontaktet styret, og tenkte først det kunne skyldes en overhaling eller lignende.

– Vi fant fort ut at det var noen som hadde vært og knabbet hele motoren. Vi ble forundret over hvor profesjonelt utført det var, sier Vindfallet til VG.

– Superprofesjonelt

Flymotorene er tunge, vel over 100 kilo, ifølge Vindfallet.

Dessuten skal gjerningspersonene ha et visst kunnskapsnivå for å kunne demontere en slik motor uten å ødelegge noe, påpeker han.

– Det å skru den løs med alle ledninger er en omstendelig jobb. Her har de demontert den ved å ta ut hver skrue, tappet for olje og lagt det i plastbakker. Det er superprofesjonelt demontert, sier Vindfallet.

I LUFTEN: Teknisk leder i Innlandet Flyklubb Pål S. Vindfallet i aksjon fra cockpiten. Her opererer han samme typen fly som den motoren ble stjålet fra.

Motoren som ble stjålet er en 912 Rotax, en av de mest anerkjente i de lettere flyklassene, ifølge Vindfallet.

Han forteller at det er den samme motoren som har blitt tatt ved de andre innbruddene de siste tre årene.

I løpet av tre år har syv flymotorer forsvunnet. To fra Spydeberg, to fra Holmestrand, to fra Kløfta og nå sist én fra Elverum.

Politijurist Vibeke Stopl Ekeland bekrefter overfor TV2 at politiet nå jobber med å se om det finnes en sammenheng.

Her ser vi motoren som ble stjålet. En Rotax 912, som er en av de mest anerkjente motorene i de lettere flyklassene.

En ny motor har en markedsverdi på mellom 150- og 200 000 kroner. For Elverum flyklubb er forsikringen stipulert til 550 000.

I tillegg til motoren har de tatt med seg eksosanlegget, motorbukken, propellen og andre deler.

– Alle deler her må lages på mål og spesialbestilles. Det er ikke sånt du kan gå på Clas Ohlson og kjøpe, sier han.

– Vet hva de driver med

Siden delene er såpass spesifikke er Vindfallet overbevist om at dette er gjort av «folk som vet hva de driver med».

– Dette er ting som har serienumre. Det er et veldig regime rundt service og vedlikehold, og blir gått over av besiktingsmenn hvert år. Det skal dokumenteres i alle bauger og kanter, sier han.

– Jeg er rimelig sikker på at det har gått utenlands. Hypotesen min er at dette er internasjonalt organisert, sier Vindfallet.

Det britiske bransjebladet Flyer omtalte en rekke tyverier av Rotax motorene i Storbritannia i 2016, og beskrev omfanget som av «epidemiske proporsjoner».

Vindfallet nevner lignende hendelser i Sverige også.

Skaper usikkerhet

På flyplassen i Elverum er det totalt syv hangarer. Forutsetningen for at de skulle vite hvilken hangar flyet med Rotax 912-motoren stod i er at de har vært der inne tidligere, påpeker Vindfallet.

– Det er ikke noe stort problem å komme seg inn der hvis dem vil. Flyene står der alene om natten, sier han.

Flymiljøet i Norge er ikke så stort. Nyheten om at det har skjedd innbrudd hos Elverum Flyklubb skaper usikkerhet hos andre som har småfly i Norge.

FLYENE: Hangaren som disponeres av Elverum flyklubb. Her har gjerningspersonene brutt seg inn og demontert flymotoren.

– Folk blir fortvilet. Også fordi fly er tuftet på sikkerhet og et regime som skal sørge for at alt er 100 prosent i orden. Man kan tenke seg at noen tyver har blitt skremt og ikke kommer lengre enn at de har gjort at man ikke kan operere et fly. Folk kan fly seg i hjel, sier Vindfallet oppgitt.

Han peker på at det alltid medfølger en risiko når flymotorer omsettes ulovlig.

– Er du en oppegående pilot ville du aldri satt inn en motor som du ikke er sikker på hva er.