HASTER: Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen (Ap) ber sin egne regjering om å snu før det er for sent.

Ap-ordfører etter laksepermitteringer: − Nå må Jonas og Trygve forstå alvoret

Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen (Ap) ber regjeringen snu om lakseskatten - før det er for sent. I dag fikk han sjokkmeldingen om store permitteringer i sin kommune.

– Nå må Jonas, Trygve og de mange som har heiet på det de mener er en fortreffelig modell for rettferdighet, nemlig statlig grunnrentebeskatning basert på en såkalt normpris, forstå alvoret, sier Haugen til VG.

Oppdrettsselskapet Lerøy har i dag sendt ut permitteringsvarsel til 339 ansatte innen bearbeiding av fisk i Norge.

De vil permittere 158 ansatte på Skjervøy i Troms, 125 på Hitra i Trøndelag, og 56 på Osterøy i Vestland.

Selskapet skylder på regjeringens skattepakke som ble lagt frem 28. september, og inneholder en ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen.

Haugens beskjed til egen regjering er klar:

– De må kort og godt trå på bremsene og begynne å svinge før det er for sent. Det er vanlige arbeidsfolk som nå må betale prisen for noe man ikke har forstått eller vil forstå konsekvensene av, sier han.

– Stikk i strid med fagre løfter

Haugen kaller permitteringene en «svært, svært beklagelig effekt» av forslaget til en statlig grunnrenteskatt.

– Det er stikk i strid med alle fagre løfter og uttalte målsettinger om å satse på økt innenlands bearbeiding, og dermed skape mer sysselsetting og innlands verdiskaping, sier han.

Han ber regjeringen og stortinget spørre seg hva et så stor omfang av permitteringer i de små kommunene som her blir berørt er.

– Hvis de 125 som mottar permisjonsvarsel her på Hitra blir omregnet til målestokk Oslo, som har 130 ganger flere innbyggere, så betyr det over 16.000 permitterte. Ville en slik julegave da gått upåaktet hen av regjering og storting? Nei, man hadde umiddelbart reversert eller endret forslag som gir slike konsekvenser.

LAKSESKATT: Regjeringen annonserte sitt nye skatteopplegg på en pressekonferanse i Modum den 28. september.

Krever at regjeringen utsetter

Ørjan Albrigtsen (KrF), som er ordfører i Skjervøy, sier varselet om permitteringer var en trist beskjed å få.

– Som lokalsamfunn skal vi i lag med Lerøy ta vare på de som er berørt. Dette er en direkte konsekvens av forslag til grunnrenteskatt fra regjeringen, sier han til VG.

– Bedrifter, lokalsamfunn og ansatte kan ikke vente på at høringsrunden og behandlingstid i Stortinget skal gå som regjeringen har planlagt. Det tar for lang tid. Vi krever at regjeringen utsetter iverksettelsen av grunnrenteskatten til 1 januar 2024, slik at videreforedlingen i Norge kan komme i gang igjen.

KRITISK: Ørjan Albrigtsen (KrF), her på en åpen høring om pliktsystemet for torsketrålere i 2017.

LO-tillitsvalgt ber regjeringen utsette

Bjarne Kristiansen, som leder samarbeidsutvalget for LO-forbundet Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Lerøy, sier at det får enda større konsekvenser enn de først fryktet.

– Det er forferdelig at det er oss ansatte i foredlingsindustrien som skal rammes av regjeringens skatteforslag. Det er for meg helt tydelig at Vedum og Støres forslag er svært dårlig forberedt og lite gjennomtenkt. Det er bare en måte å rette opp i dette på, og det er å utsette innføring til tidligst 1.1.2024, etter høringen og etter at Stortinget har gjort sitt vedtak våren 2023, sier han i samme pressemelding.

Vil ha bredt forlik

Han legger til:

– Da kan vi forhåpentligvis få et bredt forlik som sikrer havbruket rammevilkår og et skatteopplegg som hverken raserer næringen, kystdistriktene eller våre ansatte, påpeker Kristiansen.