TOMME KLASSEROM: Over hele landet avlyses undervisning på grunn av den pågående lærerstreiken. Dette bildet er tatt på Lillestrøm videregående skole tidligere i måneden.

Lærerstreiken: Kommuner fikk hastebestilling om elevhelse

Kommuner som er berørt av lærerstreiken, fikk mandag fire timer på seg til å rapportere inn konsekvenser for elevene til Statsforvalteren. Temaet var elevenes psykiske helse.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mandag skrev VG at regjeringen har bedt Helsedirektoratet om å kartlegge konsekvensene av lærerstreiken.

– Vi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge også helsesiden av streiken. Jeg kan ikke uttale meg om innholdet, sier Statsforvalter i Viken, Valgerd Svarstad Haugland, til VG.

Statsforvalterne er bedt om å kontakte et utvalg kommuner.

Ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold, bekrefter at kommunen fikk spørreskjema med kort svarfrist.

– Vi fikk fire timer på oss til å svare Statsforvalteren, sier Frøshaug.

Konstituert kommunedirektør Tron Kallum i Indre Østfold, bekrefter at det ble svart på spørsmål mandag.

SPØRSMÅL FRA STATSFORVALTEREN: Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold.

Spørsmål om psykisk helse

8550 lærere er tatt ut i streik i det som er den lengste lærerstreiken i Norge noensinne.

En rekker stemmer har bedt regjeringen gripe inn i streiken med tvungen lønnsnemnd. En begrunnelse for å gripe inn kan blant annet være at det er fare for live og helse.

Kommunene ble spurt om de i lys av flere spørsmål vurderer at de har kapasitet til å levere nødvendige helse- og omsorgstjenester:

Kommunene ble stilt spørsmålene:

Har kommunene registrert endringer i pågangen fra skoleelever til skolehelsetjeneste?

Til helsestasjon for ungdom?

Til fastlege/legevakt? Til andre aktuelle helse- og omsorgstjenester, avgrenset til kommunale tjenester?

Statsforvalteren spurte også om «oppsatte konsultasjoner gjennomføres i tråd med nasjonal faglig retningslinje, for eksempel åttende klasse samtale, skolestartundersøkelse m.fl» og om kommunen har oversikt over at barn og unge uteblir fra avtalte konsultasjoner på skoler som er i streik, og skjer dette i stor grad.

Statsforvalterne er også bedt om å rapportere til Utdanningsdirektoratet. Denne fristen er klokken 12 tirsdag.

– Elever vurderer å slutte

Indre Østfold er blant kommunene som merker konflikten mellom KS og Utdanningsforbundet. 60 prosent av elevene er berørt av lærerstreiken.

– Spørsmålene fra Statsforvalteren handlet mest om den psykiske helsen til våre elever på barne- og ungdomsskolene som er rammet av lærerstreiken. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for våre to videregående skoler i kommunen og det blir meldt at flere elever vurderer å slutte. Det er bekymringsfullt også for Indre Østfold kommune da disse elevene er våre innbyggere, sier kommunedirektør Tron Kallum

Tirsdag skriver TV 2 og Smaalenenes Avis at ti elever ved Mysen videregående skole i Indre Østfold har oppgitt streiken som årsak til at de dropper ut av skolen.

Skolehelsetjenesten, familie- og ungdomsteamet får flere henvendelser. Flere foreldre tar kontakt. Vi meldte også at det er vanskelig å gjennomføre oppsøkende tjenester fordi det er så mange som har behov, sier Kallum.

Ukentlige møter med kommunene

KS har gjennom streiken hatt ukentlige informasjonsmøter med ordførere og kommunedirektører. I disse møtene har KS i følge VGs opplysninger, meldt at hvis de justerer lønnsmessige forhold til lærerne, er det stor sjanse for at de må reforhandle med de andre 37 forbundene.

Fra Indre Østfold kommune er det i møtene med KS meldt inn bekymring for elevenes psykiske helse. Kallum opplyser at dette er status for kommunen:

* 3.200 elever av 5.400 elever er berørt, 60 prosent av elevene.

* Det gjelder omtrent 1600 ungdomsskoler og 1600 barneskoler.

* 400 av barneskolebarna som er rammet av streiken, har ingen undervisning.

* 93 av 513 lærere er tatt ut i streik – 40 prosent av lærerne.

– Våre elever på de fire ungdomsskolene, er i sin sjette uke med streik. Mange av dem har ikke hatt undervisning, sier Kallum.

Indre Østfold har 28. august og 2. september formidlet følgende til KS:

«Indre Østfold kommune har store levekårsutfordringer og mange elever som trenger ekstra hjelp og bistand i skolehverdagen. Vi har en økende bekymring for at streiken i stor grad vil påvirke elevenes faglige

og sosiale utvikling, og spesielt elever som har særlige utfordringer og behov. Med tanke på kommunens levekårsutfordringer og barns oppvekstvilkår, er det etter vår mening langt flere elever som har behov for et skoletilbud. Vi har en høyere andel av elever som opplever ensomhet og utenforskap, og som dropper ut av videregående opplæring. Med dette bakteppet er vi bekymret for at disse utfordringene forsterkes.»