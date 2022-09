SKATTEKAMERATER: Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Støre og Vedum: Skal hente inn 33 milliarder kroner fra vind, laks og vannkraft

BLAAFARVEVÆRKET, MODUM/OSLO (VG) På en pressekonferanse med uvanlig mye hemmelighetskremmeri, avslører statsministeren og finansministeren at regjeringen vil ta inn flere titalls milliarder fra kraftprodusentene og havbruksnæringen.

Publisert: Nå nettopp

– I mange tilfeller har mange fått mer og de må bidra mer til spleiselaget. Fellesskapet får større oppgaver og trenger nye inntekter. Jeg vil understreke at vi er i en enormt krevende tid, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Blaafarveværket i Modum i Buskerud.

Sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kalte han inn til pressekonferansen onsdag morgen – uten å gi noe hint om tema.

Nyheten er regjeringens planer for å hente inn «mer av verdiene som skapes når våre felles naturressurser stilles til rådighet».

– For denne regjeringen er det ikke aktuelt å dekke kostnadene med store kutt, det er et alternativ, det velger vi ikke. Vi har så langt lagt stor vekt på å hegne om velferdsstaten. For denne regjeringen er det ikke aktuelt å øke skattene for vanlige folk, sier Støre.

Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, øke grunnrenteskatten på vannkraft og innføre en ekstraordinær avgift på vann- og vindkraft som følge av de høye strømprisene.

Grunnrenteskatt er en slags «eiendomsskatt», der bedrifter som bruker av fellesskapets begrensede naturressurser betaler en skatt for dette.

HISTORISK GRUNN: – Det er 250 år siden Ole Witloch fant koboltmalm på Blaafarveværket, som ble starten på et stykke industrieventyr. Det er verdt å trekke lange linjer, sa Støre da han åpnet pressekonferansen. Her sammen med Modum-ordfører Sunni Grøndahl Aamodt (Sp) og finansminister Vedum.

Skal få inn 33 milliarder

Regjeringen mener disse forslagene vil øke skatteinntektene med rundt 33 milliarder kroner årlig.

Innføre grunnrenteskatt på havbruk: 3,65–3,8 milliarder kroner årlig.

Øke grunnrenteskatten på vannkraft: 11,2 milliarder kroner årlig.

Opprinnelsesgarantier på vannkraft: Én milliard kroner årlig.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft: 2,5 milliarder kroner årlig.

Høyprisbidrag på vind- og vannkraft: 16 milliarder kroner årlig.

Fastprisavtaler på strøm: 1,2 milliarder kroner årlig.

Etter det VG får opplyst, skal også partiapparatene til Senterpartiet og Arbeiderpartiet få informasjon om det som legges frem, like etter at Støre og Vedum er ferdige med pressen. Fra klokken ti leder Støre et møte der Ap-ordførerne er kalt inn, ifølge VGs opplysninger.

– Kunne kuttet

– Det er en enormt inndekningsbehov i statsbudsjettet. Vanligvis har en regjering 10-20 milliarder ekstra, men nå har vi det motsatte, sier Vedum.

– Vi kunne kuttet, men vi mener det er feil. Så omfattende kutt ville vært helt feil i den tiden vi er i nå. Vi kunne økt skatten til alle. Da hadde det vært 7000 kr ekstra per nordmann over 16 år, og det ville vært helt feil medisin.

Det er norsk tradisjon at de som har ekstraordinært høye inntekter må bidra litt mer, sier han.

Oppdrettsnæringen raser allerede mot forslaget om grunnrenteskatt på havbruk – som de mener at vil «slukke lysene langs kysten».

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Lønnsomt før, lønnsomt nå

–Jeg er helt uenig i i analysen, og de bør lese forslaget. Nesten 70 prosent slipper økt grunnrenteskatt. Det som er lønnsomt før, er lønnsomt nå. Men du får litt mindre av profitten, for du deler den med staten, svarer Vedum.

På spørsmål om hvilke reaksjoner han forventer fra ordførerne sine, svarer Vedum at han tror mange vil støtte forslagene når de ser innholdet.

– Lokalsamfunn vil sitte igjen med flere penger. Lakseskatt er en modell som er tilpasset Ap og Sp sin politikk, nettopp at lokalsamfunnet får mer og de minste blir skjermet, sier han.

Info Dette er forslagene: Havbruk: Grunnrenteskatt Effektiv sats på 40 prosent.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget sendes på høring i dag med frist 3. januar 2023. Vannkraft: Høyere grunnrenteskatt Økning i effektiv sats fra 37 til 45 prosent.

Virkning fra inntektsåret 2022. Små vannkraftverk betaler ikke grunnrenteskatt og påvirkes derfor ikke av forslagene.

Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig. Vannkraft: Opprinnelsesgarantier Inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnrenteskattegrunnlaget for vannkraft fra 2023.

Skatteinntektene anslås til om lag 1 milliard kroner årlig. Landbasert vindkraft: Grunnrenteskatt Effektiv sats på 40 prosent.

Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.

Grunnrenteskatteplikten vil gjelde for vindkraftverk som er konsesjonspliktige. Det vil si vindkraftverk som har flere enn 5 turbiner eller installert effekt på 1 MW eller mer.

Skatteinntektene anslås til om lag 2,5 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget sendes på høring før årsskiftet. Høyprisbidrag på vind- og vannkraft: 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh.

Baseres på faktiske priser og gjelder all produksjon i kraftverket.

Ikrafttredelse:

I dag (28.09.2022) for vannkraft som er grunnrenteskattepliktig

Forholdet til Grunnlovens tilbakevirkningsforbud er grundig vurdert og har vært forelagt Justisdepartementets lovavdeling

Januar 2023 for øvrig vannkraft og vindkraft

Skatteinntektene fra høyprisbidraget anslås til om lag 16 milliarder kroner årlig. Fastprisavtaler på strøm – kontraktsunntaket i grunnrenteskatten: Innebærer at grunnrenteskatten for strøm solgt gjennom fastprisavtaler baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusentene, ikke spotpris.

Det legges til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler for perioder på 3, 5 og 7 år, med et maksimalt prispåslag på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene.

Skatteinntektene anslås på svært usikkert grunnlag til om lag 1,2 milliarder kroner årlig. Vis mer

Henter kraftpenger fra kommuner

Flere kommuner og fylkeskommuner har nå høye inntekter fra salg av sin konsesjonskraft, og regjeringen vil hente inn mer penger fra disse.

De foreslår et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen tre milliarder kroner i 2023 fra kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft og som ligger i områdene med høyest priser. «Med det legger regjeringen opp til at deler av de ekstraordinære inntektene kommunene nå har fra konsesjonskraft deles med fellesskapet», skriver de i en pressemelding.

De som ikke selger konsesjonskraft til markedspris vil kunne rapportere inn dette, og ingen kommuner skal trekkes for inntekter de ikke kan realisere som følge av juridisk bindende kontrakter inngått før dette forslaget ble kjent, skriver regjeringen.

Hemmelighetsfullt

I innkallelsen var det ingen informasjon om temaet for pressekonferansen. Men tidspunktet antydet at det dreiet seg om informasjon som kan påvirke aksjemarkedene. Oslo Børs åpner klokken 09, derfor måtte pressekonferansen holdes før dette, fikk VG opplyst tirsdag.

PSST! Støre og Vedums valg av sted skapte også forundring da innkallingen kom tirsdag ettermiddag. Det kongelige Modumske Blaafarveværk ble opprettet så tidlig som i 1776, og det var gruvedrift i koboltgruvene på Modum i over 100 år, men i dag er det museum. Mulige forklaringer er at Blaafarveværket ligger både mellom Oslo og Utøya, der Støre skal på seminar med Aps stortingsgruppe i formiddag – og like ved det lille vannkraftverket Haugfoss kraftstasjon i elven Simoa.