HJERTEROM: – Vi har rom, vi har penger, og hvis vi tar oss sammen har vi også hjerterom, sier forfatter og sosionom Anna-Sabina Soggiu.

Østkantforfatter: − Det er vi som har sviktet ungene våre

Forfatter og sosionom Anna-Sabina Soggiu sukker over forslagene om innvandringsstopp, og håper politikerne kan rette blikket mot fattige nordmenn i valgkampen.

– Nå har de funnet en hammer og gjort hele verden til spiker, sier Anna-Sabina Soggiu til VG.

Hun har vokst opp på Tøyen i bydel Gamle Oslo, som den siste tiden har preget nyhetsbildet etter flere alvorlige kriminalsaker.

I helgen tok Unge Høyres leder Ola Svenneby til orde for full innvandringsstopp i et intervju med Aftenposten. Det fikk han ros for fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

Det er Listhaug Soggiu refererer til, som nylig uttalte til VG at hun ønsker å forhindre at flyktninger får flytte innad i Norge før de har fått en jobb som kan forsørge dem.

Anna-Sabina Soggiu kikker ut over Tøyen torg, som hun har krysset utallige ganger i barndommen. Mang en journalist har stilt henne opp her etter at hun denne våren ga ut debutboken «Vi fattigfolk», om sin egen oppvekst i kommunalbolig-blokken i Kolstadgata 7.

Soggiu har jobbet med ungdom og rus på Oslo øst i 20 år som sosionom. Snart kommer en doktoravhandling fra Universitetet i Sørøst-Norge om «ungdom som trøbler».

Og hun har vokst opp i fattigdom. En kilde til mange av de problemene politi og politikere roper høyt om i Oslo-valgkampen, mener hun.

– Sylvi Listhaug sauser sammen en hel haug av ting, og gir alt én forklaring: at folk har flyttet til Norge fra andre land:

– Det blir for enkelt, det er snevert og kunnskapsløst, sier forfatteren.

K7: Blokken i Kolstadgata 7 rommer mange historier. På Tøyen kalles den bare for «K7», forteller Anna-Sabina Soggiu. I boken «Vi fattigfolk» skriver hun til en ukjent gutt hun møtte utenfor blokken mange år senere, i et forsøk på å fjerne noe av stigmaet ved å tilhøre stedet.

Vold og valgkamp

Noen hundre meter ned bakken fra Tøyen ligger nabostrøket Grønland. Matbutikker med billige grønnsaker, restauranter som fyller hovedgaten i sommermånedene, frisører for alle slags hårtyper, barer langs Akerselva, teater og konserter i Oslo Spektrum rundt hjørnet. For noen uker siden var Grønland startpunktet for årets Pride-parade, der rekordmange deltok.

Men det siste året har Grønland på ny havnet i politiets, politikeres og medienes søkelys av andre grunner. Bare i juni måtte politiet håndtere flere overfallssaker, masseslagsmål og avfyring av skudd ved T-banestasjonen. I juli ble en mann skutt av politiet ved et uhell.

– Vi vet ganske mye om unge folk som har det så vanskelig i livene sine at de både begynner å ruse seg og gjøre kriminelle handlinger, sier Soggiu:

– Vi vet at veldig mange av dem har vokst opp i fattigdom, og at mange av dem har foreldre som lever vanskelige liv, legger hun til.

Info Fakta om fattigdom i Norge: Forbruksforskningsinstituttet SIFO lanserte i juni en rapport som viser at nesten to av ti norske husholdninger nå har økonomiske utfordringer.

Rapporten viste også at de som er avhengige av stønad, barnefamilier og lavinntektshusholdninger sliter mest.

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) nyeste tall levde 110.700 norske barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt mellom 2019–2021.

I 2019 publiserte SSB også en rapport som viser at innvandrere i større grad opplever økonomiske vansker og dårligere boforhold, sammenlignet med resten av befolkningen. De scorer også dårligere enn voksne norskfødte med innvandrerforeldre. Vis mer

Politiet har uttrykt bekymring for det åpne narkotikasalget på Grønland, og innfører eget nabolagspoliti til høsten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hasteinnkalte nylig til et møte om strøket i indre by. Samtidig uttalte han at «vi ikke kan akseptere at noen kvadratmeter av byen avses til kriminelle» i et intervju med Aftenposten.

– Da han sa det tenkte jeg: men kjære vene! Det her er jo gutter fra hele Oslo, fra lavinntektsområder som vi har sviktet. Det er ikke kriminelle som har tatt over Grønland, det er våre unger, sier forfatteren.

Like etter var listetopp og utfordrer i Høyre, Eirik Lae Solberg ute og kritiserte Johansen i Klassekampen.

Vold er blitt en valgkampsak i Oslo.

Soggiu har vært irritert over debatten. Hun mener problemene først og fremst illustrerer en feilet sosialpolitikk.

– Jeg synes virkelig politikerne kappes om å leke tøffe for å sanke stemmer, og det på bekostning av fattige familier og barn som har det veldig vanskelig fra før av, om ikke politikerne i tillegg skal kappes om å si at de er for dårlige, sier Soggiu.

– Vi har ikke fått det til, folk er fattige og har det dårlig, noe som er oppskriften på økt kriminalitet og økt utenforskap, sier hun.

STILLE: Det er stille på Tøyen i sommerferien. Det er mange kommunale boliger i delbydelen.

– Skolegården ble løpt ned av journalister

Gamle Oslo er en bydel preget av mangfold og store variasjoner i levekår.

De siste ukenes debatter etter at en elev ved en skole i Oslo ikke ville håndhilse på sin kvinnelige rektor under en vitnemålsutdeling i juni, samt flere saker i Aftenposten, der en familie blant annet forteller at de tar sin 11 år gamle datter ut av østkantskolen hun sogner til grunnet kulturforskjeller, har fått kommentarfeltene til å koke.

Soggiu er redd for at enkelthistorier skal bli en fortelling om en hel gruppe mennesker.

Det har blitt en slags verdidebatt, som forfatteren heller ikke har så mye til overs for. Selv gikk hun på Tøyen barneskole på slutten av 80 og begynnelsen av 90-tallet. På det tidspunktet var om lag 90 prosent av klassekameratene barn av arbeidsinnvandrere, minnes hun.

Soggiu, som har sitt etternavn fra sin italienske bestefar, og har svensk far, understreker at hun aldri selv har kjent rasisme på kroppen. Men klassekamerater med en annen etnisk tilhørighet fikk av og til høre det av lærere. «Sånn gjør vi ikke her i Norge!» kunne lærerne si, men aldri til Soggiu.

– Skolegården ble løpt ned av journalister som ville spørre om vi lærte ordentlig norsk, da det var så mange som hadde utenlandske foreldre. Vi skjønte det jo. Barn får med seg voksen-diskusjonene: «Her er det noe andre ikke synes er bra». Det gjør noe med selvfølelsen, forteller Soggiu.

Selv opplevde hun få utfordringer med den flerkulturelle oppveksten. Av og til var det kjedelig at jentene i klassen måtte i moskeen etter skoletid, og ikke kunne leke, men det var aldri noe stort problem, syntes hun.

– Jeg opplevde egentlig at vi hadde mer til felles enn vi var ulike, fordi foreldrene våre alle hadde lavinntektsyrker, forteller forfatteren.

TILBAKE TIL TØYEN: Det har blitt så mange bilder på Tøyen Torg etter bokutgivelsen at forbipasserende barn har spurt om hun er kjendis.

– Det er dyrtid

– Det er dyrtid, og det rammer befolkningen som har kommet til Norge sist, hardest, sier Soggiu.

Hun håper politikerne tør å komme på banen i fattigdomsspørsmålet etter sommerferien.

Vinterens strømkrise, høye boligpriser, rentehopp og en prisvekst på matvarer i Norge vi ikke har sett siden 80-tallet, har gitt mange nordmenn mindre å rutte med.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO lanserte i juni en rapport som viser at nesten to av ti norske husholdninger nå har økonomiske utfordringer.

Rapporten viste også at de som er avhengige av stønad, barnefamilier og lavinntektshusholdninger sliter mest.

Soggiu trekker frem NAV-systemet og frafallet i norsk videregående skole som to sentrale områder hun mener politikerne kan jobbe med.

– NAV-systemet fungerer ikke. Det skulle få folk ut i arbeid, men isteden sendes de inn i en evig runddans av for lite penger, mener forfatteren.

– Det finnes løsninger som hverken involverer å stenge landegrenser eller hindre flyktninger fra å flytte til Oslo.