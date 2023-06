TØFT FOR RAYMOND: Oslos store hvite far sitter utrygt på rådhuset.

Måling: Raymonds æra kan være over

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo ligger an til å miste jobben etter valget. – Jeg er klar til å bli byrådsleder, sier Eirik Lae Solberg, og jubler over borgerlig seier på VGs ferske Oslo-måling.

Kortversjonen Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) risikerer å miste jobben etter valget, ifølge VGs siste meningsmåling for Oslo. Johansen har styrt Oslo siden 2015.

Det blir veldig jevnt. Borgerlig side ligger an til å få 30 bystyrerepresentanter. De som vil ha Aps Raymond Johansen får 29 representanter.

Kommunestyrevalget er 11. september i år. Vis mer

Mens gradestokken klatrer opp til 26 grader i hovedstaden, klatrer Høyre enda høyere på VGs siste måling. De kan skilte med hele 36 prosent oppslutning i hovedstaden.

– Oi! Det er jo virkelig gode tall!

Eirik Lae Solberg (H) jubler over tallene, opp over ti prosentpoeng fra forrige valg.

Dette viser målingen:

Borgerlige side i Oslo ligger hårfint foran dagens Ap-ledede koalisjon og samarbeidspartnere: 30–29. Det betyr at Raymond Johansens (Ap) dager som byrådsleder kan være talte.

Eirik Lae Solberg (H) og Høyre ville gjort et knallvalg, men de tar velgere fra samarbeidspartnere som Frp som sliter tungt. De mister oppslutning til tross for at Bompengepartiet – som stjal velgere fra Frp sist valg – ikke ligger an til å få et eneste mandat.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) vil nesten bli halvert. De gjør det likevel mye bedre enn nasjonalt.

Rødt gjør sin dårligste Oslo-måling siden 2017. Ap, SV og MDG samarbeider i dag med Rødt om budsjettet i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen må ta til takke med 17.1 prosent oppslutning, en nedgang på 2,9 prosent siden sist kommunevalg.

– Resultatene er for dårlige. Vi har større ambisjoner. Målet nå er å fokusere på Oslo-valget. For det er vi som er på valg her. Det er hverken Jonas eller Erna. Det er mitt hovedfokus.

– Jeg er selvfølgelig ikke fornøyd med et slikt resultat. Men det har vært mye nasjonal og internasjonal dagsorden de siste årene – nå skal vi snakke om Oslo fram til valget.

VET DU HVEM JEG ER? Ja, det vet folk. Men det er ikke nok som vil stemme på Raymond Johansen likevel.

Johansen mener det er tre grunner til å stemme på ham for fortsatt byrådsleder. Når han får snakke om politikk – og ikke dårlige målinger, så endrer stemmen seg fra litt brydd til en bestemt røst.

– Trygg eldreomsorg, muligheter for de unge og å fortsette den positive byutviklingen i Oslo hvor vi har skapt en by med mange møteplasser med mennesker i sentrum, sier han raskt, og legger til fornøyd:

– Den sitter, den?

KAN JEG FÅ SELFIE? Jo da, Erna vet hvem Eirik Lae Solberg er. Men han er mye mindre kjent enn Raymond Johansen.

Solberg: – Er klar

Mens Raymond Johansen er såpass kjent at folk i både Oslo og Norge tar han på fornavn, er det langt fra like mange som vet hvem Eirik Lae Solberg er – selv med fullt navn. Likevel kan det bli han som styrer Oslo etter valget, om målingene slår til.

– Dette er veldig gode nyheter for alle i Oslo som ønsker et skifte. Jeg tror tallene viser at mange i Oslo er frustrerte over kommunens dårlige økonomistyring, sier han til VG.

– De øker kommunale avgifter, eiendomsskatten og gjør ingen grep for å gjøre det billigere for innbyggerne mens alt annet blir dyrere. Vi vil at lavinntektsfamilier skal få gratis skolefritidstilbud og gratis kjernetid i barnehagen, og at færre skal få eiendomsskatt. Det er en forskjell på oss og dem.

Solberg håper han skal klare å vippe Raymond Johansen ut av rådhuset i høst.

– Men det er veldig jevnt, så vi må stå på fram til valget.

HOBBY-HISTORIKER: Sirin Stav ligger an til å miste nesten halvparten av stemmene siden sist kommunevalg. Men hun minner om at de hadde dårligere resultater helt tilbake i 2015.

– Større ambisjoner

Miljøpartiet de grønne (MDG) er nærmest halvert fra forrige valg. Heller ikke deres toppkandidat, Sirin Stav, sier seg tilfreds med målingen som gir dem 8,7 prosent av stemmene.

– Vi har mye større ambisjoner enn dette. Mye av det vi har fått til, som kraftige kutt i kollektivprisene og klimautslippene i Oslo, har naturlig nok havnet litt i skyggen av dyrtid og krig i Europa, sier hun, og minner om at de ligger over valgresultatet for åtte år siden.

MDG fikk 8,1 prosent av stemmene i 2015 og 15,3 prosent i 2019.

– Vi har åpenbart en stor jobb å gjøre fremover for å vise at MDG er partiet folk må stemme på dersom de vil ha et grønnere Oslo med et bedre og billigere kollektivtilbud, bedre sykkelveier og flere trivelige møteplasser over hele byen.

RESERVE-KAPTEIN: Magnus Birkelund tar over som ansiktet utad til et skadeskutt Frp i Oslo.

Dårlig med Frp

Mens borgerlig side ligger an til å ta seieren, har Frp krympet til det helt marginale – med kun to mandater i kommunestyret.

Partiet har vært preget av kontroverser, og deres toppkandidat Lars Petter Solås som måtte trekke seg etter en voldshendelse på et nachspiel på Frps landsmøtet.

– Dette er ikke bra nok, sier deres nye toppkandidat, Magnus Birkelund.

På nitti- og tidlig totusentallet gjorde Frp det svært sterkt i Oslo, med valgresultat helt oppe på 20-tallet. Birkelund mener Frp må bli tydeligere.

– Nå er dere mindre enn flere bygdelister rundt om i landet. Hva tenker du om det?

– Dette gjør meg bare enda mer motivert til å jobbe knallhardt og fortelle om våre løsninger. Vi vil at folk skal få bruke bilen, sikre valgfrihet i helse- og omsorgssektoren og at Oslo skal være en by for alle uansett om man ønsker å reise med bil, sykkel, kollektivt eller gå.