DØMT ETTER TRAKTORPÅKJØRSEL: En 17 år gammel gutt er dømt til 90 dagers betinget fengsel etter at en 6 år gammel jente ble påkjørt og døde i september i fjor.

Tenåring dømt etter at Nikita (6) døde i traktorulykke

17-åringen anker dommen, opplyser forsvarer Odd-Rune Torstrup til VG. Jentas foreldre er fortsatt knust over tapet.

En 17 år gammel gutt er i Sør-Rogaland tingrett dømt til 90 dagers betinget fengsel etter å ha kjørt på seks år gamle Nikita Helena Wieczorek i fjor høst. I tillegg til 90 dagers betinget fengsel dømmes 17-åringen til å betale 180.000 kroner i oppreisningserstatning til jentas foreldre, skriver NTB. Han mister også lappen i tre år fra ulykkestidspunktet, ifølge dommen.

Påkjørselen skjedde i Klepp kommune om kvelden 21. september i fjor. Jenta ble fløyet til sykehus med luftambulanse, men døde av skadene.

Tiltalte erkjente ikke straffskyld da saken mot ham startet i Sør-Rogaland tingrett, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Fortsatt knust

– Foreldrene mener at denne dommen er riktig. Det er ingen glede i dette, men de konstaterer at den er i tråd med det de mener reiktig. De får aldri datteren sin tilbake, og er fortsatt knust over det som skjedde i fjor høst, sier bistandsadvokat Anne Kroken om dommen til VG.

Hun sier at tapet har vært en «ekstrem påkjenning» for dem.

– Livet er helt snudd på hodet. De bor bare meter fra ulykkesstedet og blir minnet om dette hver eneste dag, sier hun.

En anke vil være en stor tilleggsbelastning for dem, selv om dette selvsagt er førerens rett, sier hun.

– Men de hadde håpet at de skulle bli ferdige med denne saken nå, sier Kroken.

Anker dommen

Guttens forsvarer, Odd-Rune Torstrup, opplyser til VG at dommen vil bli anket.

– Vi anker over skyldspørsmålet, oppreisningen og tapstiden for førerkortet, sier han.

Torstrup sier at de mener lovanvendelsen når det gjelder aktsomhetskravet ikke er riktig. Når det gjelder tapstiden av førerkortet, ankes den fordi advokaten mener den bør være kortere for gjerningspersoner som er under 18 år på gjerningstidspunktet.

