TRE GENERASJONER: Mamma Lone Pedersen (66) (t.v.) med døtrene Signe Pedersen (34), Laura Pedersen (31) og Willy (1) skal på strikkekurs med Oslobåten.

Danskene flokker til Norge

KØBENHAVN (VG) Danskene legger om reisekursen på grunn av kronekursen.

Men det var ikke det som var avgjørende for familien Pedersen som VG nylig traff i København rett før de skulle på minicruise til Oslo.

Mamma Lone hadde fått overfarten, inkludert strikkekurs om bord, i 66-års gave fra døtrene Signe og Laura. Med på turen var også barnebarnet Willy.

– Kanskje jeg bare skal shoppe og bruke de fordelaktige prisene til noe, ler Signe når vi forteller dem om den svake norske kronen. Hun er den eneste som ikke strikker, men det er bare fint for da kan hun passe Willy.

Flere dansker

Firkløveret er ikke alene om å ta Oslobåten.

OSLOBÅTEN: Pearl Seaways gjør seg klar til avgang retning Oslo.

– Det har gått signifikant opp i forhold til både 2019 og 2022. I andre kvartal har vi sett en økning i antall dansker på 15 prosent. Økningen er primært på avgangene fra København, sier Kim Heiberg, cruisedirektør i DFDS, til VG.

– Det er absolutt en fordel for dansker å kunne betale i danske kroner, legger han til med henvisning til den kruttsterke danske kronen.

Også Color Line melder om god trafikk.

– Nordgående ser vi en kraftig vekst fra det utenlandske markedet. Det er ca. 20 prosent økning sammenlignet med 2022 og 2019. Det er både tyskere, dansker og nederlendere, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedssjef ansvarlig for Danmarkslinjene.

– Vi ser en veldig kraftig økning i dansker som føler at valutasituasjonen gjør det attraktivt å komme til Norge, legger hun til.

SVIPPTUR: Diana Olsen (foran) og venninnen Anette Møller går om bord i Pearl Seaways. De skal på strikke workshop og kose seg noen timer i Oslo.

Diana Olsen (48) og venninnen Anette Møller (54) fra Falster hadde ikke studert valutakursene før de booket et minicruise til Oslo.

– Jeg vet ikke så mye om den norske kronen. Det er ikke derfor vi tar turen. Det er for å få en opplevelse med en god venninne, sier Olsen til VG.

– Jeg trodde norske og danske kroner var verdt omtrent det samme. Men nå kan vi bruke litt mer, skyter Møller inn.

Den siste tiden har man fått 1,6 norske kroner for én dansk.

– Vinnerkombinasjon

Per-Arne Tuftin, direktør i bransjeforeningen Norsk Reiseliv, tror det blir en bra sommer.

– Alle tilbakemeldingene vi får på fly, ferge og hotell er at det er stor interesse for Norge i Danmark foran sommeren, sier han til VG.

– Er det større interesse enn vanlig?

– Jeg har inntrykk av det. Norge har ikke vært et viktig ferieland for dansker om sommeren. Det er vinteren som har vært mest populær. Men under pandemien og rett etter blomstret interessen opp for sommeren.

Norsk Reiseliv omfatter landets 15 største reiselivskonsern innen hotell, transport og opplevelser.

Tuftin forteller at de fleste dansker, i likhet med svensker, nederlendere og tyskere, booker reisen direkte.

– De som har direkte bestilling merker det godt (kronekursen, journ.anm.).

Aase Marthe Horrigmo, direktør reiseliv i Innovasjon Norge, ser den samme trenden.

– Mange dansker - flere enn før – ønsker å være aktive på ferie, og har oppdaget Norge som et land med gode og spennende aktiviteter for ulike segmenter. Og så kommer kronekursen som en ekstra bonus. Det er en vinnerkombinasjon som borger godt for sommeren.

