Flere melder om nett-bedrageri til politiet

Politiet i Vest politidistrikt sier at de kriminelle har blitt enda flinkere på å svindle. Nå kan de gjøre det fra egen stue.

Tall på økonomisk kriminalitet har hatt en betydelig økning i Vest politidistrikt i 2022.

Mange av sakene gjelder bedrageri ved kjøp og salg via internett.

– Uttrykket «hvis noe er for godt til å være sant, så er det gjerne det», er fremdeles like aktuelt, sier seksjonsleder ved etterforskning for økonomi og miljø, Marthe Gaugstad Birkeland i en pressemelding.

Skutt fart

Hun forteller at tradisjonelle bedragerisaker gjennom bank og kontakt i større grad er erstattet av anonymiserte type bedragerier.

– Digitalitersing av samfunnet har skutt ekstra fart under og etter pandemien. Verktøy og kompetansen til å utføre bedrageri blir stadig bedre. Kriminelle aktører kan utføre bedrageri mens de sitter hjemme i egen stue. Trangere økonomiske tider kan også være medvirkende for økningen vi ser, sier Birkeland.

Tallene for 2022 viser også at Vest politidistrikt ikke når kravene til responstidene i noen av kategoriene. Responstiden blir målt fra det begynner å ringe til operasjonssentralen, til første politipatrulje er på stedet.

– Selv om to av kategoriene er marginalt over kravet, så er vi ikke fornøyd. 2022 har vært et krevende år for politidistriktet der vi har brukt betydelige politioperative ressurser. En annen konstant faktor som utfordrer responstiden er geografi og avstand fra politipatrulje til der hendelsen oppstår, sier leder for felles operative tjeneste, Kjetil Rekdal, i Vest politidistrikt.

Blir krevende

Han tror at det også i 2023 blir krevende å nå responstidene med en fremdeles usikker sikkerhetspolitisk situasjon.

– Men vi skal fortsette å ha fokus på å effektivisere tidsbruken hos operasjonssentralen og politipatruljen. Vi må også i større grad klare å balansere å være mer på plass lokalt med nærhet til den hendelsene oftest skjer, sier Rekdal videre i pressemeldingen.

Eksplosiv økning

VG skrev tidligere denne uken om en eksplosiv økning i digitale bedragerier det siste året.

Ifølge DNB er bedrageriene mer avanserte enn tidligere, og rammer både privatpersoner og bedrifter.

– Vi har stoppet overføringer for enkelte selskaper som ville ført til konkurs hvis de hadde tapt pengene. Det er vi helt sikre på, sa Terje Aleksander Fjeldvær, som er leder for bedrageriforebyggende arbeid i DNB.

Årsrapporten fra DNB viser at banken klarte å avverge bedrageriforsøk for 1067 millioner kroner i fjor. Totalt så banken forsøk på bedragerier for i overkant av 1,2 milliarder kroner.

Noe som betyr at de kriminelle lyktes med å gjennomføre bedragerier for 177 millioner kroner fra bankens kunder.