PÅ FARTEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har fått mer å gjøre etter at hun også ble valgt til nestleder i Ap. På bildet er hun på Gardermoen på vei til Trondheim tidligere i år.

Sier hun ikke visste om pengestøtte - departementet satt på avtaler

Tonje Brenna (Ap) sier hun ikke visste om de økonomiske båndene mellom Wergelandsenteret og Utøya AS. Men det gjorde Kunnskapsdepartementet (KD), viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Kortversjonen Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) hevder hun ikke visste om de økonomiske båndene mellom Wergelandsenteret og Utøya, men dokumenter VG har fått innsyn i viser at Kunnskapsdepartementet var informert.

Wergelandsenteret har samarbeidet med Utøya AS om et læringstilbud for elever og lærere og har mottatt støtte fra Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet i flere år.

Brenna har tidligere beklaget habilitetsfeil etter at hun utnevnt jurist og venn Frode Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret, som gir penger til Utøya AS. Hun erklærer seg også inhabil overfor tre styremedlemmer i Utøya AS, blant dem er hennes ekssamboer Martin Henriksen. Vis mer

To ganger har Kunnskapsdepartementet fått tilsendt dokumenter mellom Utøya AS og Det Europeiske Wegelandsenteret (EWC).

Det viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Det ene dokumentet er en samarbeidsavtale mellom Wergelandsenteret og Utøya, som ble signert 5. september 2022 og oversendt Kunnskapsdepartementet. På dette tidspunktet var Brenna statsråd.

Det andre dokumentet er en rammeavtale rammeavtale En rammeavtale fastsetter hovedtrekkene i en avtale mellom to parter. Den går ikke i detalj. for samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS, datert 29. september 2020. Her står det blant annet at avtalen varer i fem år - til og med 2025.

I dokumentene kommer det frem detaljer om hvordan Wergelandsenteret samarbeider med Utøya AS om et læringstilbud for elever og lærere på øya.

Senteret har i flere år mottatt støtte fra Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet. De mottok til sammen litt over 17 millioner kroner i 2023-budsjettet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna utnevnte sin gode venn, lagdommer Frode Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret i mai i år. Så sent som i juni erklærte hun seg inhabil i saker som berører Frode Elgesem.

– Fordi jeg er inhabil overfor Elgesem, skulle jeg ikke ha utnevnt ham som styremedlem. Det blir nå opp til settestatsråden å vurdere utnevnelsen av ham, sa Brenna tirsdag.

UTØYA-BEFARING: Daværende bistandsadvokat for AUF etter Utøya-terroren, Frode Elgesem, fotografert på en befaring ved Utøya-ferja MS Thorbjørn den 3. november 2011. På den tiden var Tonje Brenna generalsekretær i AUF.

På spørsmål om Brenna var kjent med avtalene mellom Wergelandsenteret og Utøya AS, svarer hun:

– Det var kjent for meg at de hadde et prosjekt sammen, men jeg forsto ikke at habiliteten knyttet til Utøya også spilte over på bevilgningen til Wergelandsenteret, sier Brenna og legger til:

– Jeg forstod ikke at samarbeidet var så tett at det er å anse som økonomisk støtte til Utøya AS, når de fakturerer Wergelandsenteret.

GOD STEMNING: Nåværende kunnskapsminister Tonje Brenna og NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg fotografert på Utøya sammen med AUF-ere i august for seks år siden. Da var Brenna fylkespolitiker i Akershus, mens Stoltenberg var Ap-leder og statsminister.

Brenna har også sagt at hun først ble klar over koblingen mellom Kunnskapsdepartementet, Wergelandsenteret og Utøya AS for en måneds tid siden - rundt 16. mai i år.

– Det var i denne perioden vi diskuterte dette og vi oppdager den tette koplingen mellom Wergelandsenterets prosjekt og Utøya AS. Det er en svakhet som jeg burde oppdaget for lenge siden, sa Brenna til VG tirsdag.

Både Brennas eks-samboer Martin Henriksen og to nære venner, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen, er styremedlemmer i Utøya AS.

Den 16. mai ba Brenna embetsverket i Kunnskapsdepartementet om å få sin habilitet vurdert overfor styremedlemmene Henriksen, Fjellså og Wilhelmsen i Utøya AS.

STATSRÅD: Tonje Brenna da hun ble utnevnt som statsråd 14. oktober 2021.

Brenna understreker at hun allerede da hun tiltrådte som statsråd i 2021 burde vurdert sin habilitet til styremedlemmene i Utøya AS og saker knyttet til selskapet.

– Det gjorde jeg dessverre ikke, og det beklager jeg, sier Brenna.

– Kunne embetsverket i departementet gitt deg tidligere og mer detaljert info om koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya as?

– Det er mitt ansvar, og jeg beklager at jeg ikke har fått vurdert min habilitet i det jeg ble statsråd. Jeg har hatt mange muligheter til å gjøre det. Jeg er åpen om mine feil, og nå ønsker jeg å rydde opp, sier Brenna.

