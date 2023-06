Ble truffet av fallskjermhopper - døde

En eldre mann døde mandag av skadene etter å ha blitt truffet av en fallskjermhopper på Kjeller i Akershus.

Ulykken skjedde under et arrangement for luftsport søndag. En mann hoppet i fallskjerm, og da han skulle lande ble en eldre mann som sto på bakken truffet i hodet.

Han ble alvorlig skadet, og fraktet til Ullevål sykehus. Livet sto ikke til å redde, og mandag døde mannen av skadene.

Det bekrefter seksjonsleder for etterforskningsavdelingen i Lillestrøm, Bjørn Bratteng, til VG.

– Dette er kort sagt en tragisk sak, sier han.

Politiet vært i kontakt med vitner. Det blir opprettet en sak, og det er besluttet obduksjon av avdøde.

– Vi har opprettet en pårørendekontakt som tar hånd om de etterlatte, sier han.

Skjer sjeldent

Knut Lien er fagsjef fallskjerm i Norges Luftsportforbund. Han forteller at det er svært sjeldent med ulykker.

– Vi regner det som en fallskjermulykke når en hendelse leder til død eller varige skader. Sist gang det skjedde i Norge var i 2019.

– Det er første gang jeg hører om denne typen ulykke i Norge, sier Lien.

Norges Luftsportforbund setter nå ned en granskingskommisjon som vil gå igjennom hendelsen i detalj.

– Det gjør vi for å ta lærdom av søndagens hendelse, og for å finne detaljert ut av hva som har skjedd, sier han.

Ifølge Bratteng har politiet ennå ikke avhørt hopperen.

– Han er ikke formelt avhørt. Det er for å ivareta ham som person på best mulig måte. Han vil bli kontaktet av oss, sier han.