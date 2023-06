KREVER HANDLING: Avdelingsleder Ingun Wik ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet har forgjeves forsøkt å bygge opp et kvalitetsregister med informasjon om pasienter som får behandling for kjønnsinkongruens.

Hormonbehandling: Har fått nei til register

Ingun Wik ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo har gjentatte ganger tatt initiativ til et nasjonalt register for personer som mottar kjønnsbekreftende behandling. Det har blitt avvist.

– Nå er det tre år siden helsedirektoratet sterkt anbefalte en slik oversikt, sier hun.

Nylig skrev VG at helsemyndighetene ikke vet hvor mange som angrer eller har fått bivirkninger og skader etter behandling med hormoner.

VG har også fortalt historien om Aleksander Linkowski (30) som valgte å operere vekk kjønnsorganet for å bli mer lik en kvinne.

– Vi har anbefalt at noen får et kvalitetsregister, men så vidt jeg vet er ikke det blitt etablert enda, uttalte helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

I dag kan VG fortelle at Helsedirektoratet minst tre ganger er blitt varslet av Helsestasjonen for kjønn og seksualitet om at de ønsker å opprette et register – uten å bli hørt.

HKS er et av landets største behandlingssteder, med 271 nye pasienter i fjor – alle under 30 år.

Avdelingsleder Ingun Wik sier til VG at hun har et sterkt behov for å vite hvordan det går med deres klienter på sikt.

– Opplever du at Helsedirektoratet har tatt ansvar for å opprette et nasjonalt register?

– Nei.

– Burde direktoratet ha finansiert et slikt register?

– Ja.

En serie forsøk

Allerede i juni 2020 anbefalte direktoratet å innføre et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

I mars uttrykte også Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgssektoren (Ukom) det samme behovet: Et register for barn og unge, med nasjonal status.

HKS har kontaktet blant annet Ukom, Rikshospitalet, Statsforvalteren og Helsedirektoratet for å få hjelp til å opprette et register:

I november 2022 spurte Ingun Wik Helsedirektoratet om «rådgivning rundt hvordan de kan få etablert et kvalitetsregister.» Hun ble anbefalt å kontakte Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord, men de kunne ikke bidra med midler.

I januar 2023 ba Wik om et samarbeid med Rikshospitalet om et felles kvalitetsregister.

Flere personer fra Helsedirektoratet sto på kopi da overlege Anne Wæhre ved Rikshospitalet avviste initiativet: «Utredning og behandling av kjønnsinkongruens hos barn og unge er ikke en oppgave for primærhelsetjenesten.» Rikshospitalet har sitt eget register.

8. mai i år sendte Wik en e-post til Statsforvalteren, med blant annet tre ansatte i Helsedirektoratet på kopi:

«Undertegnede søkte via Oslo kommune om midler fra Statsforvalteren knyttet til opprettelsen av et kvalitetsregister på HKS. Dette på bakgrunn av at HDIR i sine retningslinjer hadde en sterk anbefaling om å opprette dette(...) Dessverre fikk vi avslag på denne søknaden.»

BJØRN GULDVOG: Helsedirektøren.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker ikke å svare på spørsmål til denne saken, men henviser til avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet.

Hun skriver i en e-post at Helsedirektoratet ikke er involvert i finansieringen av Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. De finansieres av de regionale helseforetakene – og fagmiljøene selv må ta initiativ til å utvikle innholdet i dem.

– Alle kommuner kan opprette registre for det som gjøres i kommunehelsetjenesten, og finansiere og drifte dette selv, forteller Janbu.

Avdelingsleder Wik i HKS mener det er avgjørende at det etableres et felles nasjonalt kvalitetsregister snarest mulig.

– Diagnosen er jo den samme enten man får helsehjelp på Rikshospitalet eller i kommunen, sier hun.

Wik mener helsevesenet trenger å bygge opp og dele kunnskap om hele klientgruppen.

– Hvem tar ansvaret for at alle aktuelle fagmiljøer inkluderes og samarbeider for å sikre at de ulike erfaringene utnyttes best mulig til det beste for norsk helsevesen?

Vil ha mer fakta

I fjor fulgte HKS opp 131 personer som mottok medisin. Wik sier hun har et sterkt behov for å få best mulig kunnskap om hvordan det går med dem på kort og lang sikt.

– Hvis vi oppdager at de internasjonale anbefalingene som vi følger på HKS, gjør folk sykere og kognitivt svakere? Eller vi oppdager at pasienter blir psykisk syke og kognitivt svekket av å stå i ventekø hos Rikshospitalet: Da er det avgjørende å finne ut av det så snart som mulig.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post