Lars Petter Solås fratas medlemskap i Frp

Frps listetopp i Oslo, Lars Petter Solås, fratas medlemskapet i partiet etter hendelsene under et nachspiel på landsmøtet i slutten av april.

Beslutningen om å frata Solås medlemskapet i partiet ble fattet på et sentralstyremøte søndag, står det i en pressemelding. De tar til orientering at Solås selv har søkt helsehjelp.

– Det forutsettes at prosessen Solås er i gang med, også innebærer at Solås søker om fritak fra sitt kandidatur som kandidat til valglister i Oslo bystyre og bydelsutvalg for å ha fokus på egen helse, står det i vedtaket.

– Dersom Solås gjør dette på et grunnlag som er i tråd med loven og som blir innvilget, gis Solås anledning til å melde seg inn i partiet fra 14. mai 2024 uten nærmere søknad, står det videre.

– Tilliten til Solås er borte

Partileder Sylvi Listhaug fastslår at det er nulltoleranse for atferden hans:

– Saken har vist at tilliten til Solås er borte gjennom atferd vi har nulltoleranse for. Det følger vi opp med vedtaket sentralstyret søndag kveld har gjort, sier Listhaug ifølge pressemeldingen.

Hun sier det skal være trygt å være blant Frp-ere i alle sammenhenger for journalister.

Videre håper hun at Solås får den bistanden han trenger for å unngå å komme i en slik situasjon igjen.

– I den sammenheng håper vi at han også vil vurdere om det er riktig for ham å søke fritak fra valglisten, sier partileder Sylvi Listhaug.

LANDSMØTE-FEST: Nachspielet ble arrangert på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Flere medier har skrevet at Solås under et nachspiel på landsmøtehotellet blant annet tok en journalist i skrittet, og at han truet og tok kvelertak på andre.

I pressemeldingen står det at partiet den siste uken har gjort undersøkelser for å kartlegge hva som har skjedd under nachspielet:

– Samlet sett har vi kommet fram til at det har forekommet uønsket atferd under nachspielet. I Frp skal vi ikke ha slik atferd. Derfor har det vært viktig å kartlegge grunnlaget for saken, sier assisterende generalsekretær, Helge Fossum.

– Det finnes også andre tilfeller som har bidratt til å opplyse grunnlaget for sentralstyrets vedtak, skriver partiet i meldingen.

Lars Petter Solås la ut et facebook-innlegg 9. mai der han beklaget oppførselen sin:

9. mai la Lars Petter Solås ut denne statusen på Facebook.

– Har dummet meg ut

På nachspielet skal Frp-politikeren blant annet ha tatt en journalist i skrittet.

Hendelsen fant sted på en suite på Clarion Hotell ved Gardermoen etter landsmøtet natt til søndag 30. april.

To av de involverte journalistene jobber i Nettavisen, mens den tredje jobber i Dagbladet, har avisene selv bekreftet.

Som følge av hendelsen skal politikeren ha blitt kastet ut av nachspielet. Ingen skal ha blitt fysisk skadet.

Solås har selv beklaget for landsmøte-nachspielet.

– Jeg har dummet meg ut. Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. Flere aviser har omtalt hendelsene, skrev Solås på Facebook.

Saken oppdateres.

Rettelse: Tidligere i denne saken skrev VG at Lars Petter Solås har innrømmet å ta en journalist i skrittet. Dette var feil. Solås har kun beklaget “hensynsløs oppførsel” på sin facebook-side, og ikke innrømmet spesifikke detaljer rundt oppførselen. Dette ble rettet 14.05.2023 kl. 22.30.

