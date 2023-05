To til sykehus etter at veranda falt ned

En veranda med syv personer har falt ned fra et bygg i Kristiansand. Politiet melder om at to personer er fraktet til sykehus.

Politiet meldte først at verandaen falt 5-7 meter, men presiserte senere at fallet var på omkring to meter.

Det er ikke meldt om alvorlig personskade. Politiet har kontakt med de involverte.







– De involverte skal være oppegående og har tatt tilhold i et hus i nærheten, skriver politiet.

Deler av verandaen henger igjen.

– To kjøres til sykehus for oppfølging. Resterende sjekkes på stedet på grunn av sårskader, oppdaterer politiet klokken 22.35.

Politiet fikk meldingen klokken 22.17.

Har du bilde eller video? Tips VG her.

Aktiver kart

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post