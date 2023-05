Politiet frigir navn i drapssak

Politiet går ut med navnet på avdøde i drapssaken i Stjørdal.

Den avdøde mannen er 58 år gamle Leif-Arne Nicolaisen.

Navnet frigis i samråd med familien.

Nicolaisen kom fra Tverrlandet utenfor Bodø.

Politiet melder at de vil komme med status i etterforskningen i løpet av fredag 26. mai.

En person i 50-årene er siktet i saken. Han ble fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Det var søndag kveld forrige uke en person ble funnet en leilighet i Stjørdal. Både politi og helsevesen rykket ut etter melding om at en død person var funnet på en privat adresse.

Påtaleansvarlig Anette Strøm Røsholdt har opplyst at det var en bekjent av siktede som varslet politiet.

En mann i 50-årene ble pågrepet og siktet for drap.

– Vi er ikke kjent med at det var noen relasjon dem imellom. Vi har inntrykk av at det var et tilfeldig møte, har Røsholdt sagt til VG.

Forsvareren til den siktede mannen har opplyst at dødsfallet skjedde i siktedes leilighet, men kan ikke gå inn på hva som er skjedd eller forholdet mellom siktede og avdøde.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post