Finansministeren la frem statsbudsjettet: − Vi må stramme inn nå, ikke vente

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lenge advart om kutt i pengebruken. Torsdag morgen avslører han hvem som blir budsjettaperne neste år.

– Situasjonen vi står i nå, løses ikke med økt pengebruk, men med mindre pengebruk, sier finansministeren.

Regjeringens budsjettforslag, som ble lagt frem klokken 10 torsdag morgen, trenger flertall i Stortinget for å vedtas (se faktaboks).

Fra talerstolen på Stortinget advarte Vedum om at den urolige konteksten gjør det desto viktigere å være forsiktig med oljepengebruken fremover.

– Vi står i en urolig tid. (..) Dette har gjort budsjettarbeidet til en krevende balanseøvelse.

Finansministeren la vekt på at budsjettet – som er regjeringens økonomiske rammeverk for å styre landet trygt gjennom neste år – må leses i lys av sin urolige kontekst, med krig i Ukraina, skyhøye energipriser, og høy prisvekst på basisvarer.

– Verden ser ganske annerledes ut enn da vi forhandlet i Hurdal, sa Vedum, med henvisning til regjeringsforhandlingene etter forrige stortingsvalg.

– Mange, også i offentlig sektor, vil oppleve budsjettet som stramt.

FØR SHOWET: Trygve Slagsvold Vedum på vei inn i stortingssalen for å legge frem statsbudsjettet for 2023.

Samtidig la han vekt på at norsk økonomi går godt. Arbeidsledigheten er rekordlav og vil fortsette å være det, ifølge finansministeren.

– Men det er en fare for at prisveksten biter seg fast på et høyt nivå, det må vi unngå, sier han.

– Budsjettet skal bidra til økt trygghet for vanlige folks hverdag. Det aller viktigste vi må gjøre da, er å redusere oljepengebruken.

Vedum sier regjeringen blant annet vil:

Øke formuesskatten

Øke utbytteskatten

Innføre ekstra arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750.000 kroner

Videreføre strømstøtten

Øke barnetrygden for eneforsørgere

Redusere maksprisen på barnehage

Innføre gratis ferge for øysamfunn uten fastlandsforbindelse

Styrke fastlegeordningen

Øke forsvarsbudsjettet

Strammer inn oljepengebruken (noe)

Vedum hadde på forhånd advart gjentatte ganger om at budsjettet for 2023 ville bli strammere enn i foregående år.

– Vi må unngå at de som nå står i jobb, mister den. Derfor må vi stramme inn nå, ikke vente, sa han torsdag.

Totalt vil regjeringen bruke 316,8 oljemilliarder i 2023, en nedgang på 18,3 milliarder i oljepengebruken sammenlignet med årets budsjett.

Handlingsregelen begrenser oljepengebruken til 3 prosent av Oljefondets verdi. Regjeringens forslag for 2023 representerer 2,5 prosent.

– Det viser seg at det ikke er et spesielt stramt budsjett, ser Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til VG, og kaller regjeringens advarsler et «narrespill».

Også flere økonomer kritiserer regjeringen for å være for optimistiske.