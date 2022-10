SYKEPLEIESTUDENT: Ingrid Hauso er student på OsloMet. Hun går første året på sykepleierutdanningen, der en beryktet anatomi-eksamen skremmer mange.

Studenter må ta beryktet fag digitalt

I fjor strøk 1 av 4 i anatomi. Nå reagerer studenter på at det krevende faget er satt opp med digitale forelesninger på zoom.

Ingrid Hauso (23) er en av om lag 500 sykepleierstudenter som må følge forelesninger i anatomi digitalt, ved OsloMet.

Dette faget er så krevende at 1 av 4 studenter strøk på den nasjonale eksamenen i desember i fjor.

– Jeg startet på studiet med en forventning om at vi skulle ha fysisk undervisning, spesielt nå når corona ikke er et argument lenger. Da vi fikk timeplanen vår, så vi at det var mye zoom og reagerte sterkt på det, sier Hauso.

Hun understreker at dette er et svært krevende fag som mange studenter synes er vanskelig å følge. Mange tar opp igjen denne eksamenen flere ganger.

Ingrid Hauso er student på OsloMet.

– Et så krevende fag bør være fysisk slik at vi kan spørre foreleserne underveis. Det fungerer ikke digitalt, sier Hauso.

Selv er hun fra Oslo, men sier mange av medstudentene kommer fra andre steder i landet.

– Mange studenter sitter på rommene sine i kollektiv og følger forelesningene uten å møte andre fysisk. Pandemien har lært oss at dette ikke er bra i lengden, sier Hauso.

Sykepleierforbundet ber OsloMet ordne opp

Studentleder i Norsk Sykepleierforbund, Sigrid Husøy Larsen, sier at fysisk undervisning er viktig, og ber om at dette ordnes raskt.

– Anatomi er et veldig viktig, men krevende fag i utdanningen. Dette er et fag som har hatt skyhøy strykprosent på eksamen, spesielt i perioden der det ble brukt digital undervisning under pandemien, sier Husøy Larsen.

Studentleder i Norsk Sykepleierforbund, Sigrid Husøy Larsen.

Hun legger til at erfaringene fra pandemien har vist hvor viktig det er med fysiske møteplasser i undervisningen.

– Vi håper at OsloMet kan få til fysiske forelesninger. De kan gjerne ha et digitalt tilbud også, men et så viktig fag trenger fullverdige forelesninger, sier Husøy Larsen.

– Plassmangel er et dårlig argument

Leder for studentparlamentet ved OsloMet, Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, er ikke fornøyd med tilbudet.

– Studentparlamentet er positive til bruk av digitale løsninger, men ikke på bekostning av undervisningskvaliteten. Vi forventer at OsloMet tilbyr kunnskapsbaserte undervisningsmetoder, og da er vi ikke fornøyde med at nettundervisning blir en erstatning for manglende kapasitet på fysiske arealer. Plassmangel er et dårlig argument for å flytte et svært krevende emne som anatomi over på zoom, sier han til VG.

Leder for studentparlamentet ved OsloMet, Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng

Marit Kirkevold er leder på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun forsvarer undervisningsopplegget, men åpner for at det kan bli flere fysiske forelesninger.

– Vi er oppmerksomme på at anatomi er et fag mange studenter opplever som krevende, dette er derfor et emne der vi bruker flere ulike undervisningsformer. En av undervisningsformene er omvendt klasserom, der studentene først ser en forelesning digitalt, og deretter jobber med stoffet på fysiske seminarer, sier Kirkevold.

Hun forklarer at dette er en måte å undervise på som kan sikre mest mulig aktiv deltagelse fra studentene selv, og at dette gir god læring for studentene.

– Vi har også tilbud om kollokvier i mindre grupper på campus og vi tilbyr undervisningsspill der i snitt 90–100 studenter møter opp. Dette er tilbud vi har fått gode tilbakemeldinger på. Nå har vi dessuten opprettet et tilbud om cafe-dialog, der studentene kan møte opp på campus og få hjelp og veiledning. Vi har en god dialog med de tillitsvalgte studentene og ser nå også på mulighetene for å få noen flere fysiske forelesninger på studiested Pilestredet, sier Kirkevold.

Hun svarer slik på kritikken fra Studentparlamentet:

– OsloMet har et begrenset antall undervisningsrom med plass til et helt kull med sykepleierstudenter, så i noen tilfeller vil også plassutfordringer kunne være en av flere årsaker til at digitale læringsaktiviteter brukes som et supplement til den fysiske undervisningen. Jeg vil imidlertid understreke at sykepleierutdanningene på OsloMet i all hovedsak har fysisk undervisning, sier Kirkevold.