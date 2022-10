Alvorlig trafikkulykke på E6 i Trøndelag: To fastklemt

To personer er fastklemt etter en trafikkulykke på E6 i Trøndelag.

Publisert: Nå nettopp

Politiet i Trøndelag meldte om ulykken like over klokken 11 fredag.

De skriver at det skal være snakk om personbil mot vogntog.







– Det ser alvorlig ut. To personer er fastklemt, og vi jobber med å få dem ut, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til VG like over klokken 11.

E6 i Melhus er stengt.