Kvinne død etter båtkantring

En kvinne i 30-årene døde etter båtkantring utenfor Askvoll kommune, opplyser politiet i en pressemelding.

Publisert: Oppdatert

Tre personer var om bord i båten.

– De tre ble berget opp av sjøen henholdsvis til en sivil båt, en ambulansebåt og et redningshelikopter, og det ble utført livreddende førstehjelp på to personer; en kvinne i 30-årene og et barn under 10 år. Den siste personen, en mann i 30-årene, ble ikke alvorlig skadet, skriver politiet.







Klokken 13.18 fikk operasjonssentralen i Vest politidistrikt melding om en fritidsbåt som hadde kantret vest for Sandøyna i Askvoll kommune, og at det var mennesker i sjøen og inne i båten, heter det i politiets pressemelding.

– Det var meldt om grov sjø i området. Det var andre båtfolk i området som varslet; de hadde sett båten med kjølen i været. Disse og andre som var i området med tilgjengelige båter gjorde samtidig en formidabel innsats med redningsarbeidet før andre ressurser kom fram. Det ble sendt redningshelikoptre, luftambulanse, redningsskøyter, Kystvakt, dykkere, politi og helse mot stedet, skriver politiet.

Ble flydd til sykehus

Fredag ettermiddag meldte Hovedredningssentralen (HRS) at tre personer at var hentet opp av sjøen etter båtkantringen, herav to var kritisk skadet.

En av de kritisk skadede ble flydd til Haukeland sykehus, den andre ble det arbeidet med på stedet, opplyste redningsleder Per Hognaland i HRS til VG klokken 15.44.

I politiets pressemelding skriver de at det var barnet som ble flydd til Haukeland.

Mannen i 30-årene var ikke alvorlig skadet og ble fraktet til land med ambulansebåt.

Tidligere fredag ettermiddag uttalte Bakken at situasjonen fremsto alvorlig og uavklart.

Det har vært tett samarbeid mellom ambulansebåt, luftambulanse og redningshelikopter på stedet.

Masse vind og dårlig vær

– Det er snakk om fritidsbåt på omtrent 20 fot som ligger opp ned, fortalte Kurt Rutledal.

Han ble vitne til den dramatiske redningsaksjonen.

– Det har vært masse vind og dårlig vær i området, og plassen hvor båten kantret er grunn, fortalte Rutledal.

Vitner VG har snakket med forteller at det var tre helikopter tilstede i dag, samt ambulansebåt. I tillegg var det flere lokale som stilte med egne båter om det skulle være behov.

– Vi var fem eller seks småbåter tilstede der, forteller en av de lokale som var vitne til redningsaksjonen fra båt.

– Vi så at en person ble firt opp med helikopter, mens en annen ble kjørt derfra med ambulansebåt, fortalte han.

Det var NRK som først meldte om kantringen ved 13.45-tiden. Klokken 14.28 meldte HRS Sør-Norge at tre personer var hentet opp fra sjøen og at det ikke var flere savnede.

Forsvaret og Sjøforsvaret rykket ut til stedet.

Det er fredag ettermiddag bølger og kuling på stedet, og helikopter og redningsskøyte er i området, opplyser Magnussen i politiet.