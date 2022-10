Aktiver kart

Båt har kantret: To er kritisk skadd

Tre er hentet opp av sjøen, og to av dem er kritisk skadet, melder HRS etter båtkantringen og påfølgende redningsaksjon utenfor Askvoll kommune fredag ettermiddag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ambulansebåt er på stedet og samarbeider tett med luftambulanse og redningshelikopter etter at tre personer er hentet opp fra sjøen etter en båtkantring utenfor Askvoll kommune på Vestlandet.

To av em er kritisk skadet, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Anja Bakken i Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.







Tidligere fredag ettermiddag uttalte hun at situasjonen fremstår alvorlig og uavklart.

Klokken 14.28 melder HRS Sør-Norge at tre personer er hentet opp fra sjøen og at de per nå ikke har flere savnede.

Det var NRK som først meldte om kantringen.

Forsvaret og Sjøforsvaret rykker ut til stedet, bekrefter de til NRK.

Det er bølger og kuling på stedet, og helikopter og redningsskøyte er i området, opplyser Magnussen i politiet.

Saken oppdateres.