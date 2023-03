MELDING: Mandag fikk elever på Drammen videregående skole en melding som ikke ble godt tatt imot.

Elever reagerer på rektors bønne-nekt

Rektor på Drammen videregående skole har gjort flere elever som feirer ramadan sinte, etter en melding hvor det trues med anmerkning. Nå sier skolen de vil tilrettelegge for elever som vil be.

Irem Ceylan (18) og Melda Sakalli (19) feirer ramadan og er skuffet.

– Jeg ble helt satt ut, sier elevene til VG.

Mandag klokken 10.22 ble denne meldingen fra rektor Hanne Merete Hagby publisert til elevene på Drammen videregående, i skolens felles-chat:

«Det er nå Ramadan for vare muslimske elever. I den forbindelse er det økt fokus på bønn. Vi opplever at elever forlater undervisningstid for å be. Det er ikke greit å forlate undervisning eller komme for sent til timer med denne begrunnelsen. Dette vil kunne gi grunnlag for anmerkning. Jeg vil også presisere at «beinstrekk» er undervisningstid og skal ikke brukes til bønn. Det er viktig at alle føler seg inkludert på skolen, også troende muslimer, men det er likevel ikke en aktivitet som skal ta undervisningstid».

– Da jeg begynte å lese meldingen tenkte jeg kanskje hun skulle gratulere oss som feirer ramadan, men isteden ble vi blir truet med anmerkning, sier Ceylan.

Etter kritikken sier rektor ved skolen til VG at det fremover vil tilrettelegges for elever som vil be. Les hennes svar lenger ned i saken.

Flere elever reagerer

Flere elever reagerte negativt på meldingen, og kommenterte at de syntes det burde være lov å be når de har «beinstrekk».

– «Beinstrekk» er en pause i løpet av timen på fem minutter, hvor vi kan gå på do, hente vann og sånn, sier Sakalli.

Kort tid etterpå ble rektors melding og kommentarene under slettet.

– At dette kommer fra rektor i den viktigste måneden for oss muslimer er helt surrealistisk, sier Ceylan.

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, slår fast at elever har en rett til å praktisere egen religion på skolen.

Han forteller at de har mottatt flere meldinger fra elever på skolen. Det samme har VG.

SKOLE-CHATT: Dette er meldingen møtte elvene i chatten hvor skolen kommer med informasjon.

Drammen videregående er en skole med flere elever som feirer den muslimske fastemåned ramadan. Måneden avsluttes av id-fest, som regnes som muslimenes største høytid.

I år er feiringen fra 22. mars til 20. april.

– Det er ikke det at vi må ut av timen, men i pausene så vil vi at det skal være lov å be, gå på do eller drikke vann. Det burde være opp til oss så lenge vi kommer tilbake til timen, sier Ceylan, som er med i elevrådet på skolen.

Venninnene forteller at de har venner på andre skoler og universiteter hvor de ber uten problemer.

– Vi skjønner at noen kan bruke bønn som unnskyldning til å komme for sent, men det burde ikke gå ut over oss som følger reglene, sier Sakalli

Selv har de ikke opplevd noen problemer med at noen har kommet for sent til timen med bønn som unnskyldning.

– Om noen kommer for sent så burde det ikke gå ut over alle. Det tar maks fem minutter å be, sier Ceylan og legger til:

– Vi har ventet lenge på et bønnerom også. Både for oss som er muslimer og andre religiøse som trenger et stille sted. Nå har det hendt at vi ber ved trappene hvor det er litt stille.

Rektor postet ny melding

Mandag ettermiddag skriver rektor at det ikke var meningen å skape uro med meldingen. Hun legger til:

«Poenget er at beinstrekk ikke er et friminutt og derfor ikke skal brukes til noen aktiviteter som ikke læreren initierer»

Videre skriver hun at hun vil kalle inn elevrådet for en samtale.

Rektor Hanne Merete Hagby skriver til VG at hensikten ikke var å innskrenke elevenes mulighet til å be.

– Først vil jeg si at jeg har stor forståelse for at det for mange muslimer er viktig med bønn nå under Ramadan. Drammen videregående skole er en stor og mangfoldig skole og vi skal selvsagt ivareta alle våre elever, skriver hun i en e-post.

Men den første meldingen til elevene ønsket hun å presisere hvor viktig det er at alle er til stede i undervisningstiden.

– Jeg har nå hatt møte med elevrådsstyret på skolen og vi har blitt enige om at vi nå under ramadan legger til rette for at elever skal ha et egnet sted å be i pausen mellom 3. og 4. økt som er et tidspunkt som passer godt med bønnetidene.

– Tar under fem minutter

Noor Mohammad Ali (18) mener også det burde være lov å be i «beinstrekken».

– Hva gjør dere i denne «pausen»?

– Folk er på mobilen, læreren henter kaffe, noen tar seg en runde på biblioteket og noen strekker på beina i klasserommet.

VENTER: Noor Mohammad Ali (18) mener en bønn tar under fem minutter å gjøre. Han venter til en pause med å be og skulle ønske bønn var lov i «beinstrekken».

Han forteller at bønnene under ramadan er til forskjellige tider.

– En av dem er i skoletiden. Skjer det midt i timen venter jeg til en pause. Den lengste bønnen vi ber tar under fem minutter, så det burde ikke være noe problem.

– Svært kritikkverdig

Lederen i Elevorganisasjonen forteller at ordensreglement til Drammen vgs ikke gir anledning til å føre fravær dersom elevene er under 15 minutter for sent til timen.

– Skolen har ingen hjemler til å nekte elever å be på skolen og vi synes det er svært kritikkverdig at rektor her truer med «anmerkning», sier Petter Andreas Lona.

TID: Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen, synes skoen burde gi elevene tid til bønn.

– Har skolen noe ansvar for å legge til rette for elever som ønsker å be?

– Skolen skal respektere elevers tro, her bryter skolen rett og slett Grunnloven og barnekonvensjonen ved å nekte elever fri religionsutøving. Jeg synes også at skolen her overreagerer kraftig, en bønn er ikke noe som tar mye tid i løpet av en skoledag. Det eneste som her kreves av skolen er at elevene gis tid til å be i fred.

Han forteller at de har fått flere henvendelser fra elever på Drammen vgs.

– Dersom det er en trend at elever nektes å be i skoletid er dette noe vi ser svært alvorlig på.

Muslimer over hele verden faster mellom daggry og solnedgang. Her er en rask forklaring på hva feiringen betyr:

