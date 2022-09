VIL GJØRE PENSJON KULT: Blir pensjon kult hvis man snakker om det på et hipt sted? Og hvem sier egentlig hipt lengre? Henrik Asheim skyr ingen midler for å nå ungdommen.

Høyre vil ha pensjonsforlik – men klarer seg uten SV og Frp

Høyre står klare til å finne en løsning om pensjon med regjeringen – men tror ikke de kommer til å finne enighet med fløypartiene.

Høyres Henrik Asheim møter VG for å forklare deres utgangspunkt for justering av pensjonssystemet i Norge på sandwich-baren Mikes Corner i Bjørvika i Oslo.

Stedet er svært populær blant ungdom – og felles for det unge klientellet er at de må regne med å jobbe inntil ti år lenger enn dagens pensjonister – for samme pensjon. I hvert fall om forslagene som er sendt til Stortinget får gjennomslag.

Oppoverbakke

– Hvorfor er det rettferdig da?

– Det er rimelig med tanke på at vi lever lenger, og kan jobbe lenger. Så må vi ha gode løsninger for de som ikke klarer det, sier Asheim.

Han mener spørsmålene om pensjon bør fenge dagens ungdom, ettersom det er de som får de største konsekvensene av endringene som nå gjøres.

– Jeg savner flere generasjoners stemmer inn i debatten om pensjon. Det er mest pensjonister som engasjerer seg i dette, men det er jo dagens ungdom det virkelig vil få betydning for.

MÅ JOBBE LENGRE: Også Henrik Asheim må innstille seg på å jobbe lengre enn dagens pensjonister – og de som er yngre enn han må jobbe enda lengre.

Aldersgrensen går opp

I vår la et utvalg som skulle se på pensjonssystemet fram tre hovedanbefalinger:

Aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes

Minsteytelsene i pensjonssystemet bør følge den generelle velstandsutviklingen

Uføre bør sikres en rimelig alderspensjon

Asheim synes alle forslagene virker logiske og rimelige.

– Vi lever lengre og mekanismene i pensjonsreformen gjør allerede at vi må jobbe lengre. Da er det riktig at aldersgrensen følger etter.

– Vi er også med på å kunne justere de laveste pensjonene. Men det forutsetter at vi legger bånd på oss selv, og ikke legger tusenlapper på i ulike budsjettforlik.

Han mener Stortinget i fremtiden må vise måtehold i de årlige budsjettforlikene. Der har man ved flere anledninger økt minstepensjonen i ulike forlik uten å se helheten i pensjonssystemet. Han vil heller gjøre endringer i pensjon gjennom brede forlik som kan se hele systemet i sammenheng.

– Forslagene er gode hver for seg, men øker også kostnadene i sum. Dermed forutsetter det å kunne bære dem at folk faktisk velger å jobbe lengre, og ikke går av med tidlig pensjon.

SÅ MYE LENGRE MÅ KIDSA JOBBE: Henrik Asheim illustrerer.

Bredt forlik

Asheim ønsker et bredt forlik på Stortinget når pensjonssystemet skal justeres, slik at beslutningen kan stå seg over tid.

– Jeg tror man får til et forlik over blokkene. Men jeg tror ikke vi får med SV og Frp. Jeg har sittet i en rekke debatter med SV og Frp, hvor de mener folk ikke trenger å jobbe lengre. Da sendes regningen videre til neste generasjon. Det går vi ikke med på.

– Bærebjelken er at vi må jobbe lengre. Er man ikke med på det, så bryter pensjonssystemet sammen. Samtidig viser han til at forslagene på bordet ikke vil føre til innsparinger – tvert imot.

– Med de nye forslagene vil pensjonssystemet koste staten 20 milliarder mer årlig i 2060 enn uten endringene. Dette kommer i tillegg til de kostnadene vi allerede vet kommer ved at det blir flere eldre og færre arbeidstakere per pensjonist.

– Nå ligger ballen hos regjeringen. Høyres tilnærming er at det er viktig med enighet over blokkene for å sikre forutsigbarhet og gode pensjoner også for dagens unge. Det har en verdi i seg selv.

SER INN I GLASSKULEN: Hvis Henrik Asheim må se inn i glasskulen om pensjon, ser han at folk må jobbe lengre og at vi må ha hyppigere justeringer av pensjonssystemet for å sikre at det er bærekraftig.

Ber arbeidsgivere skjerpe seg

Samtidig som folk må stålsette seg på å jobbe lenger, er det stadig krevende for eldre personer å få seg ny jobb.

– Arbeidsgivere ansetter altfor få over 55. Der må de bare skjerpe seg. Samtidig har man en ekstra ferieuke som slår inn ved fylte 60 år. Så de er litt dyrere å ansette. Kan man gjøre om den uken til kompetanseheving istedenfor?

– Hvor mange over 55 år har dere ansatte i Høyre og Høyres stortingsgruppe?

– Det vet jeg ikke. Og man kan sikkert snu den kanonen mot alle arbeidsgivere. Poenget er at man kan ikke i det ene øyeblikket klage over manglende arbeidskraft, og samtidig ikke ansette folk som er eldre. Folk skal ikke gå ut på dato i norsk arbeidsliv på grunn av manglende kompetanse eller fordi arbeidsgivere ikke ser verdien av alt de kan.

HENRIKS HJØRNE: Henrik Asheim finner seg til rette på Mikes Corner.

Vil særaldersgrenser til livs

I Norge er det i dag flere yrkesgrupper som har egne aldersgrenser for pensjon, såkalt særaldersgrenser. Grensen er på 60 år i for eksempel forsvaret og politiet.

Det vil Asheim har slutt på.

– Det er ikke bare en rett, men en plikt til å gå av. Det gir ingen mening at man skal gå av på 60. Folk har ennå masse kompetanse da, som vi går glipp av. Jeg skjønner at man ikke kan være fallskjermjeger lenger når man er over 60, men man kan være en utmerket fallskjerminstruktør.

– Endring av særaldersgrensene tar jeg med meg inn i forhandlingene.

