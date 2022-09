PÅ HJEMMEBANE: Utdanningsforbundet og leder Steffen Handal tar ut 300 nye lærere i streik fra kommende tirsdag, nesten bare i Handals egen hjemkommune Bærum.

Lærerstreiken: Tar ut 300 lærere nesten bare i Bærum

Lærerstreiken trappes ytterligere opp. 3200 lærere i streik utvides med 300 – hovedsakelig i Bærum.

Det melder det største av de tre streikende forbundene – Utdanningsforbundet torsdag formiddag.

Lærerstreiken som faktisk har vart siden 20. juni utvides dermed fra kommende tirsdag 6. september – dersom partene og Riksmekleren ikke kommer frem til en løsning før.

Nå trappes den opp med over 300 lærere til, hovedsakelig fra Bærum kommune som tidligere ikke har vært berørt av streiken. To grunnskoler og to videregående skoler tas ut herfra tirsdag 6. september.

44 lærere tas ut i streik på Bekkestua skole, 41 på Ramstad skole, 49 på Rosenvilde videregående skole og 25 lærere på Valler videregående skole - alle i Bærum.

Kontakt med Riksmekleren

VG kjenner til at det har vært kontakt mellom leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Riksmekleren i løpet av denne uken. Men det skal fortsatt være vilje til en langvarig streik i alle de tre lærerorganisasjonene.

– Målet er å få KS tilbake til forhandlingsbordet slik at vi kan finne en bedre løsning for lærerne i skolen og snarest mulig få en slutt på streiken, sier Handal i pressemeldingen.

Han kommer selv fra Bærum, der streiken trappes opp – ved at to grunnskoler og to videregående skoler tas ut tirsdag 6. september.

STREIKELYSTNE: Lærerne er innstilt på en langvarig streik. Her fra et arrangement i Lillestrøm.

Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund godtok ikke Riksmeklerens forslag i juni, og gikk til streik fra 20. juni.

Streiken har naturlig nok ikke fått særlige konsekvenser før etter skolestart i høst.

Den vil omfatte rundt 3500 lærere og ramme flere titalls tusen elever fra kommende tirsdag av.

Lærerne begrunner streiken med at nesten hver femte person som underviser i landets skoler mangler lærerutdanning, – at søkertallene til lærerutdanningene har gått ned tre år på rad og – at lærerne har vært lønnstapere seks år på rad.

