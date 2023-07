HAVFESTEN RESTAURANT: Her, og i området rundt restauranten, har eier Hege Lyngvær ryddet vekk hundrevis av døde fugler de siste ukene.

Restaurant må stenge dørene: «Regner ned» døde fugler

– Døde fugler og matservering er ingen god kombo, fortviler eier Hege Lyngvær.

Kortversjonen Et utbrudd av fugleinfluensa herjer i Finnmark, som har ført til dødsfall av tusenvis av fugler. Utbruddet har pågått siden slutten av mai. Mattilsynet mener årets utbrudd rammer færre fuglearter, men er mer dødelig. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Vadsø er en av kommunene som er hardest rammet, hvor over 3000 døde fugler er ryddet bort på fem dager.

Utbruddet har påvirket lokale bedrifter som restauranten «Havfesten» i Varangerbotn, som har sett seg nødt til å stenge for sommeren på grunn av den store mengden døde fugler utenfor lokalet.

Vadsø kommune vurderer å be om hjelp fra Sivilforsvaret på grunn av omfanget av jobben med å rydde vekk døde fugler, men per nå har de kontroll. Vis mer

Fugleinfluensaen herjer for fullt i Finnmark. Trykket av døde fugler er så stort at Vadsø kommune nå vurderer å be om hjelp fra Sivilforsvaret.

Tirsdag ble det funnet 1200 døde fugler i Vadsø. Og på fem dager er det ryddet vekk 3000 døde fugler i kystkommunen med knapt 5000 innbyggere.

– Det dør nye hele tiden. Guttene som er ute og rydder, forteller at det «regner ned» døde fugler. Det er tragisk, sier assisterende kommunedirektør Marita Jakola Skansen til VG.

DØD PÅ TAKET: Slik ser det ut på taket til brygga ved båtforeningen som ligger like ved restauranten.

Den smittsomme fuglesykdommen setter også kjepper i hjulene for næringslivet i Øst-Finnmark.

Restauranten «Havfesten» i Varangerbotn har nå sett seg nødt til å stenge dørene for sommeren.

Daglig leder Eva Lyngvær forteller til VG at årsaken er at det har ligget døde fugler «overalt» utenfor lokalet de siste ukene.

– Vi har fugler som sitter på taket gjennom hele sommeren. Nå dør de og ramler ned på bakken. Døde fugler og matservering er ingen god kombo.

DAGLIG LEDER: Hege Lyngvær sier det er frustrerende for restauranten at sesongen nå er over.

– Vi er en sesongbasert bedrift som kun har åpent nå på sommeren. Nå ryker dessverre hele sesongen for oss, sier Lyngvær.

– Hvor ille er det?

– Det er hundrevis av fugler som har dødd her på rundt tre uker. Da dette begynte, var det bare krykkjer krykkjerKrykkje er en fugleart i måkefamilien.. Men nå er det andre fugler også.

Lyngvær reagerer på at myndighetene ikke gjør mer med saken.

– Dette er alvor. Myndighetene skulle gjort noe med dette da vi ga beskjed for et par uker siden om at det var unormalt mange døde fugler her. Vi har ryddet fugler for egen maskin i flere uker nå.

iFinnmark omtalte saken først.

Alle disse fuglene lå døde utenfor restauranten onsdag:

Assisterende kommunedirektør Skansen forteller at de døde fuglene ligger i elvemunningen, på strandkanten og på riksveien i Vadsø.

– Vi har aldri opplevd lignende før. Hvert fall ikke mens jeg har jobbet her. Vi er i kontakt med Statens vegvesen, som jobber med at fuglene ikke skal hindre biltrafikken på riksveien, sier Skansen.

– Hvordan påvirker dette folk?

– Det reduserer beveglighetsfriheten til folk. Det er ikke greit når friluftsområdet blir fylt opp av massive mengder med døde fugler. Det er forferdelige syn.

STORE MENGDER: Assisterende kommunedirektør i Vadsø, Marita Jakola Skansen, forteller at døde fugler har blitt vanlig i Vadsø de siste dagene.

Som nevnt er kommunen også i kontakt med Sivilforsvaret om situasjonen.

– De har sagt at hvis vi trenger hjelp, så får vi det. De er positive til å bidra. Foreløpig har vi klart oss greit.

– Vi har «røsket» sammen alt vi har av folk til å bistå, selv om det er fellesferie. Alt fra brannfolk, til vaktmestere og ungdommer i sommerjobb jobber med å rydde vekk fuglene. Hvis vi ser at det blir knapt med folk, så vil vi be om hjelp fra dem, tilføyer hun.

Info Fugleinfluensa Fugleinfluensa er en infeksjonssykdom som er særlig utbredt hos vadefugler. Viruset er som regel lite smittsomt for mennesker. Fugleinfluensa forårsakes av et influensa A-virus som er beslektet med viruset som medfører sykdom hos mennesker. Dette viruset er utbredt hos vadefugler, hyppigst hos ender, men det fører sjelden til sykdom. Smitte til mennesker er sjelden, men det har vært mye oppmerksomhet omkring små utbrudd i Kina og Thailand, og flere andre asiatiske land hvor mennesker er smittet fra syke dyr. (Kilde: NHI.no) Vis mer

Utbruddet har pågått med økt styrke siden slutten av mai. Det ble først funnet spor av fugleinfluensa på Bjarkøy i Harstad.

Finnmark var også rammet av det samme i fjor.

Fungerende avdelingsleder i Mattilsynet Finnmark, Gørill Høgseth, sier til VG at årets utgave rammer færre fuglearter, men er mer dødelig.

– Måker rammes hardest, og spesielt krykkjer. Sykdommen er ikke farlig for folk.

Hun opplyser om at fugleinfluensaen har spredt seg over hele Finnmarkskysten.

– Vi har fått meldinger om funn av døde fugler fra 14 av 19 kommuner i Finnmark. Innlandskommuner som Karasjok og Kautokeino er ikke rammet.

