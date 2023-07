STILLAS-VETERAN: Geir Gule (65) er leder i Christiania Stillas – og har jobbet i stillasbransjen i over 40 år. På bildet vandrer han på en stillasplattform på en av ni nye boligblokker som kommer på Stabekk.

Synes det er stas med stillas – bransjen går bare oppover

OSLO SENTRUM/STABEKK (VG) Et skikkelig stillas fremstår vakkert i øynene til Geir Gule (65) og Hans Petter Tryeng (23). Hverken stillasveteranen eller stillasbyggeren synes stillas er visuelt rot og estetisk mas.

Stillas, stillas over hele linjen.

Det går knapt an å løfte blikket i Oslo sentrum uten å få øye på et flere etasjers høyt stillas.

Grå jernstenger blir til rekkverk, trapper, små plattformer og gangveier. Stengene går på kryss og tvers opp etter fasadene. De vitner om nybygging og vekst i bygg og anlegg.

Men det vitner også om et stigende behov for stillaser, ifølge stillasveteran Geir Gule. Han har klatret oppover i stillas-systemet gjennom sine mer enn 40 år i faget.

BYGGER STILLAS: Krystian Jan Wroblewski jobber for Christiania stillas på byggeplassen i Professor Kohts vei i Bærum. Hjelm, vernesko og sikkerhetssele er standardutstyr.

– Bransjen har økt betraktelig de siste ti årene. Omsetningen på stillas i Norge totalt sett ligger mellom 6 og 8 milliarder. For ti år siden lå den på mellom 4 og 5 milliarder, sier Geir Gule til VG.

Han er styreleder i Stillasentreprenørenes forening (SEF) og i tillegg president i den europeiske stillasforeningen Union Europeischer Gerustbaubetribe (UEG).

BYGGER MUSKLER: Stillasbygging er et yrke man blir i god fysisk form av å utøve. Bransjen er helt avhengig av stillasbyggere fra utlandet, som Krystian Jan Wroblewski – fordi rekrutteringen i Norge er minimal.

Gule tar VG med til topps på en av ni nye boligblokker som bygges på Stabekk i Bærum like ved Oslo. En solbrun Gule smiler under hjelmen – og påstår i fullt alvor:

– Jeg synes stillas er fint, utbryter Gule – som inntil nylig også ledet paraplyorganisasjonen Korrosjons-, isolerings- og stillasentreprenørenes forening (KIS).

1 / 7 ØSTRE TÅRN: Oslo rådhus preges av et stort stillas på fasaden på østsiden av signalbygget. STILLAS-SLØR: Stillaset i Hammersborggata ikke så langt fra Sentrum scene dekkes over av en slør-lignende, gjennomsiktig duk. REGJERINGSKVARTALET: Mye av stillasene er nedmontert på fasadene til nye regjeringskvartalet. Men utvendig heis og heisekraner er fortsatt i bruk. KARL JOHAN: I bygget som skal huse The Store of Oslo / Steen & Strøm i Karl Johans gate er stillasene dekket over av digre presenninger. 66 METER HØYT: Østre tårn rager 66 meter opp i luften - og er tre meter høyere enn vestre tårn på Oslo rådhus. AKERSGATA: Den gamle avisgaten i hovedstaden preges også av gravearbeider - og ikke minst av stillaser og heisekraner for tifden. forrige neste fullskjerm ØSTRE TÅRN: Oslo rådhus preges av et stort stillas på fasaden på østsiden av signalbygget.

Hans Petter Tryeng (23) fra Sarpsborg, er hjertens enig. Han er noe lenger nede enn Gule i sin stillas-karriere. Men liker seg best i høyden. Sarpingen var ferdig utdannet stillasbygger i fjor, og har bygget stillaser både på land og offshore.

– Jeg synes faktisk stillas er vakkert å se på.

– Hvordan da?

– Når du ser linjene, at det tekniske er godt utført – og at stillasbyggerne har funnet gode løsninger på krevende fasader, for eksempel, svarer Tryeng.

– Fasaden på østre tårn i Oslo rådhus er 66 meter høy. Hvordan er det å jobbe øverst på et stillas som det?

– For oss som er vant til det – går det helt fint. Stillasene blir stadig tryggere. Samtidig er det farlig å bli litt for komfortabel også, advarer stillasbyggeren.

STILLASBYGGER: Hans Petter Tryeng (23) er en av rundt 20 stillasbyggere som blir ferdigutdannet i Norge årlig. Rekrutteringen er svak, og bransjen er helt avhengig av arbeidskraft fra utlandet, først og fremst Polen og de baltiske landene. Hans Peter skulle også ønsket seg at flere jenter gikk inn i yrket.

I selve sentrumskjernen i hovedstaden er det for tiden store stillaser blant annet i Karl Johans gate, Akersgata, Haakon VIIs gate, regjeringskvartalet og Hammersborggata.

Noen steder er stillasene dekket over med store presenninger eller duker som skjuler selve stålkonstruksjonene.

Info Stillasbyggerfaget Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse om rigging av stillas, og sikring av arbeidstagere med tau og liner.

En fullt ferdig utdanning starter med Vg1 Bygg og anlegg og deretter Vg2 i Byggmontasje og stillasbygg.

Deretter er det to års læretid i godkjent lærebedrift med avsluttende fagprøve.

I løpet av de siste to årene er det også påfyll av nødvendig teoretisk kunnskap både i selve faget og i sikkerhet. Vis mer

200 meter over bakken

Stillasveteran Geir Gule viser vei opp og ned, hit og dit i stillas-labyrinten på Stabekk.

– Hvor høyt har du jobbet?

– Jeg jobbet på de Condeep-plattformene tidligere, de var over 200 meter høye. Vi bygget stillas på toppen, og da var det 200 meter rett ned.

– Litt høydeskrekk da?

– Når du først er vant til høyder, så går det stort sett greit.

Men nå er det lenge siden jeg har vært i høyden. Så nå går det ikke så greit lenger, svarer Gule.

LIKER STILLASER: Geir Gule er leder for stillasentreprenørene både i Norge og Europa.

Både han, stillasbygger Tryeng og store oppdragsgivere for stillasbyggerne, har én ting øverst på fokuslista: Sikkerhet.

Info Ulike stillas MURSTILLAS/TUNG-STILLAS: Monteres i hovedsak av system stillas, såkalt spirestillas. Det monteres i 1 meter eller 1,2 meters bredde og gulv på 2 meter. Det monteres innvendig oppgang, inkludert i selve stillaset. Blir det montert eksternt trappetårn er dette som ekstra stillas å regne, og er egen stillastype i henhold til forskrifter.

LETT STILLAS/FASADE STILLAS KLASSE 2 OG 3: Monteres som system-stillas, også kalt rammestillas. Stillaset er ca. 0,7 meter bredt og oppgang er integrert i systemet, innvendig. Utvendige trapper, utvendige konsoller, innvendig rekkverk, skjermer for sikring av tak arbeid, sikring av fotgjengere er ekstra.

FASADESTILLAS: Stillas oppmontert inntil vegg med mer enn en faglengde (en faglengde = tårn). Vis mer

Ikke så opptatt av det visuelle

Bygg- og anleggskjempen Veidekke kjøper stillas-tjenester for rundt 100 millioner kroner årlig.

– Helse, miljø og sikkerhet er punkt nummer én, sier Helge Dieset i Veidekke til VG. Han forteller at konsernet la ned forbud mot tregulv på stillasene for flere år siden – etter at en medarbeider tråkket gjennom gulvet.

Det visuelle uttrykket stillasene gir – er man ikke så opptatt av.

– Det er nok ikke det viktigste for oss. Hvis stillasene blir stående lenge, kan det nok bli hengt over en duk slik at arbeidsplassen er tørr og det hindres innsyn, sier Veidekkes informasjonssjef.

LUFTIG ARBEIDSPLASS: En av de såkalte Condeep-plattformene – Statfjord B under bygging utenfor Stavanger høsten 1980. Stillaser kan skimtes på toppen av de over 200 meter høye plattform-beina.