Karina Roksvåg Skjold (23) ble utestengt i ett år for fusk på eksamen. Det viste seg at UiA hadde gjort feil i saken hennes.

Utestengt for fusk: Universitetet gjorde feil

Sykepleierstudent Karina (23) ble utestengt for feil i kildehenvisning. Det viste seg at universitetet hadde gjort feil.

– Denne saken har kostet meg både i kroner og rent menneskelig, sier Karina Roksvåg Skjold (23).

For to år siden skapte hun overskrifter, da hun ble kastet ut av sykepleierstudiet ved Universitetet i Agder (UiA) for feil i kildehenvisning på eksamen.

– Vi kan ikke behandle studenter strengere enn vi behandler voksne og erfarne vitenskapelige ansatte. Denne saken er et overgrep mot en ung student, sa seniorforsker ved NTNU Morten Welde til VG den gangen.

Våren 2021 tok Karina opp en eksamen i klinisk sykepleie ved UiA.

Karina mener UiA i dag informerer oftere og bedre om selvplagiat enn da hun gikk første året på studiet. Hun tror det er en konsekvens av oppmerksomheten hennes sak fikk.

Fuskeanklagene har vært en påkjenning 23-åringen.

– Jeg mistet et år med sykepleierlønn, og har fått psykiske og fysiske plager, sier hun.

Den dagen Karina fikk brevet om at UiA reiste fuskesak mot henne, gikk hun helt i kjelleren.

– Det første året gråt jeg hver dag. Det tok lang tid før stressnivået i kroppen ikke var like høyt lenger.

Ante uråd

Hun ante uråd da hun ikke fikk karakter samtidig som de andre studentene. Kort tid etter kom forklaringen i et brev fra universitetet.

UiA mente hun hadde brutt eksamensreglene på tre punkter:

194 ord var hentet fra hennes egen, tidligere eksamensoppgave. Manglende markering med anførselstegn av to sitater. Plagiat av en bacheloroppgave fra Høgskolen i Innlandet.

Karina ble straffet med utestengelse i to semestre for fusk.

Karina Roksvåg Skjold flyttet til Oslo sammen med kjæresten da hun ble utestengt fra studiene.

På grunn av pandemien ble det som skulle være en skoleeksamen endret til hjemmeeksamen på kort varsel. Studentene fikk beskjed om at de kunne bruke hjelpemidler, selv om dette vanligvis ikke er tillatt på skoleeksamen.

– De sa at vi måtte huske å få med kildene vi brukte i besvarelsen, men at vi ikke trengte å tenke på de formelle reglene for referanser, sier Karina til VG.

Da hun like etter gikk opp til ny eksamen, brukte hun derfor ikke anførselstegn.

Karina refererte til kildene nederst på siden, men brukte ikke anførselstegn rundt to direkte sitater. På grunn av informasjonen hun hadde fått, skjønte hun ikke at dette kunne være feil.

Den tredje anklagen – om plagiat – forsto ikke Karina. Her skulle en pensjonert pedagogikkprofessor ved UiO bli en nøkkelperson.

To år etter at hun ble utestengt, møter VG Karina i Oslo. Hit flyttet hun sammen med samboeren da hun ble utestengt fra UiA.

– Gruet meg hele sommeren

– Hele sommeren gruet jeg meg til å komme tilbake til skolen etter å ha blitt satt i et så dårlig lys, sier hun.

Etter at 23-åringen ble utestengt hadde hun behov for å snakke med psykolog. Siden har hun gått dit for samtaler når hun har hatt råd til å betale for det.

Karina mener det er et tankekors at samfunnet mister en god sykepleier i et år, selv om det er stor mangel på dem.

Det vekker sterke følelser hos henne å lese om de andre fuskesakene VG har omtalt i det siste. Særlig historien til Katie gjør henne opprørt.

– Ingen kan vite hvordan dette føles før de selv har opplevd det, sier Karina.

Sammen med psykologen har hun jobbet med å akseptere situasjonen hun ble satt i.

– Jeg måtte si til meg selv at jeg gjorde en feil. Hvis ikke ville jeg aldri klart å legge det bak meg.

– Skolen gjorde feil

Men universitetet gjorde også feil, og den har de ikke har tatt ansvar for, mener Karina.

På ett punkt hadde ikke Karina begått regelbruddet UiA og Felles klagenemnd dømte henne for.

Det var det professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Karl Øyvind Jordell, som oppdaget.

UiA mente at Karina hadde plagiert en bacheloroppgave fra Høgskolen i Innlandet (HINN).

Da Jordell begynte å nøste i saken, viste det seg at det ikke dreide seg om plagiat likevel.

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Karl Øyvind Jordell, oppdaget feilen UiA hadde gjort i saken til Karina.

Både Karina og HINN-studenten hadde brukt en læreboktekst om symptomer på hjerneslag i besvarelsene sine, og kildehenvist til denne. Men fordi boken av opphavsrettslige grunner ikke ligger i databasen til tekstlikhetsprogrammet, ga ikke oppgaven hennes treff mot boken – bare mot den andre studentens oppgave.

Vil ikke behandle saken på nytt

Jordell skrev til UiA og fortalte hva han hadde oppdaget.

– De nektet å gå inn i saken på nytt fordi Felles klagenemnd allerede hadde behandlet den, sier han.

UiA påpeker at Karina kunne tatt saken for retten.

– Det valgte studenten å ikke gjøre. Dermed står siste vedtak fra Felles klagenemnd, og det er det UiA forholder seg til, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

Utdanningsdirektør ved UiA Greta Hilding.

Til Khrono har jusprofessor Jan Fridthjof Bernt (UiB) sagt at han mener Felles klagenemnd bør se på saken på nytt.

– Hvis det er på det rene at vedtaket om annullering og bortvisning bygger på uriktig informasjon om plagiat fra andres arbeider, er det lite tvil om at vedtaket må anses som ugyldig, sier han til avisen.

Da Jordell påpekte dette overfor Felles klagenemnd, svarte de at punktet om plagiat ikke var vektlagt i avgjørelsen om å utestenge Karina.

– Klagenemndene bare dømmer. De viser ikke skjønn. Hadde jeg fått eksamen annullert og en advarsel, hadde det vært lettere å bære. Isteden ble jeg straffet like hardt som om jeg hadde stjålet en bacheloroppgave, sier Karina.

Verken Felles klagenemnd eller UiA ønsker å kommentere saken ytterligere.

Første gang Jordell fikk høre om Karina, var da lokalavisen skrev om saken hennes.

– Jeg tenkte at det Karina hadde gjort var småtterier, og at det ville løse seg, sier han, og legger til:

– Jeg hadde tillit til systemet. Det skulle vise seg at jeg ikke hadde peiling på hvordan det fungerer.

Jordell stilte opp i intervjuer, skrev leserinnlegg og deltok i debatt til støtte for Karina. Og det var i NRKs studio at studenten møtte professoren for første gang.

– Han stilte på TV og støttet meg, uten at vi noen gang hadde snakket sammen. Det var veldig rørende, sier hun, og legger til:

– Det betydde ekstremt mye at noen med en høy stilling i offentligheten stilte opp for meg.

Jordell mener små feil gir altfor harde straffer.

– Det er lett for de som behandler slike saker å se på studentene som anklages for fusk som kjeltringer.

Behandlingen Karina fikk på UiA gjorde at hun mistet tilliten til universitetet. Hun søkte om å få avslutte studiet et annet sted. Det viste seg å være veldig vanskelig på grunn av ulik oppbygning av studiene.

– Jeg tenkte at jeg ikke kom til å fullføre. Jeg orket ikke tanken. Da jeg etter hvert likevel bestemte meg for å gjøre ferdig studiene, var det tungt at jeg måtte tilbake til den samme skolen.

Samboeren er en viktig årsak til at hun greide å gjennomføre planen.

Det går bra til slutt

– Han har vært helt enestående. Uten ham hadde jeg aldri fullført, og jeg hadde ikke klart meg så bra som jeg har.

I vår bestod Karina bacheloroppgaven i sykepleie. Nå er hun et skritt nærmere målet om å bli jordmor.

– Det er utrolig deilig. Jeg har ikke rukket å tenke så mye over det ennå, men jeg tror at livet er lysere på denne siden.

Nå føler hun at det har kommet noe godt ut av dette vonde.

–Jeg har lært masse, vokst og fått en uerstattelig livserfaring. Nå er jeg mye bedre rustet for resten av livet, sier Karina.

– Jeg vil vise at selv om dette er veldig tungt, går det faktisk bra til slutt.