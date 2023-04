Her blir den 26 år gamle mannen slått med knyttet neve av politibetjenten. Det viser en video på Dagbladet TV.

Politibetjent tiltalt for vold – slo løs med knyttnever og batong

En politibetjent er tiltalt for vold, etter at han gikk løs på to unge menn på Kongsberg med knyttnever og batong.

Hans forsvarer vil ikke uttale seg til VG fredag. Advokaten skal ha mottatt trusler etter at videoopptak av dramaet ble offentliggjort torsdag.

Spesialenheten for politisaker har tatt ut tiltalen, etter voldshendelsen ved en bensinstasjon på Kongsberg natt til søndag 30. oktober i fjor.

En 26 år gammel mann som var kastet ut fra et utested, venter sammen med to kamerater på skyss hjem fra en bensinstasjon på Kongsberg.

Saken har fått stor oppmerksomhet etter at Dagbladet publiserte en video av hendelsen på bensinstasjonen.

Vekteren som bortviste ham, oppsøker politiet som også befant seg på Esso. En overvåkningsvideo viser hvordan situasjonen eksploderer:

Politibetjenten som nå er tiltalt, slenger plutselig 26-åringen i bakken. Han slår løs mot hode og overkropp mens en annen betjent sitter på beina hans.

– Jeg husker ikke hvor mange ganger han slo meg i ansiktet med knyttet hånd. Når jeg har sett på videoen, har jeg klart å telle minst 16 slag.

Det sier 26-åringen til Dagbladet. Han ønsker foreløpig ikke å snakke med VG.

Kraftig hevelse

Når 26-åringens venner blander seg inn, ber politiet dem trekke seg unna. En jevnaldrende mann som etterkommer pålegget, blir likevel angrepet:

Med stor kraft blir han ifølge tiltalen slått med teleskopbatong i venstre lår, av politibetjenten som like før hadde slått kameraten hans.

– Slaget medførte kraftig hevelse og smerter i flere dager, står det i tiltalen.

Mannen sier til NRK at han hadde gått bort til politibetjentene og bedt dem om å slutte, da han hørte kameraten skrike at han ikke fikk puste.

– Mens jeg lå på asfalten, kjørte han kneet mot halsen min. Jeg holdt på å svime av og trodde han skulle kvele meg slik at han døde, sier han til Dagbladet.

Aktiver kart

Advokat taus

26-åringens advokat Kim Gerdts vil ikke kommentere saken i VG.

Politibetjenten er tiltalt for vold og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten. Han vil ikke uttale seg til media.

– Vi har forståelse for at det ser voldsomt ut, har hans forsvarer sagt til NRK.

Etterforskningsleder Marit Storeng i Spesialenheten for politisaker opplyser fredag til kanalen at de vurderer tiltale mot nok en tjenesteperson i forbindelse med hendelsen.

Det er tidligere opplyst at en annen politibetjent etterforskes for å ha slettet videoopptak fra mobilen til et vitne.

26-åringen og kameraten som ble slått, ble anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann av politibetjenten som nå er tiltalt i saken.

Tatt ut av tjeneste

Politibetjenten ble umiddelbart tatt ut av operativ tjeneste, da hans arbeidsgiver ble kjent med overvåkningsvideoene.

Politimester i Sør-Øst politidistrikt Ole Bredrup Sæverud sier til Dagbladet at han tar Spesialenhetens tiltale til etterretning.

Nestleder i Politiets Fellesforbund Ørjan Hjortland har sett videoene.

– I utgangspunktet forstår jeg at sånne typer videoer i media gjør noe med tilliten til politiet, sier Hjortland til NRK.

Han legger til at slike saker er belastende for alle parter, også for politiet.

