NY ULYKKE: I løpet av få uker har Sørlandet blitt rammet av tre alvorlige trafikkulykker med unge mennesker som har blitt alvorlig skadet eller har omkommet.

Trafikkulykkene på Sørlandet: − Avgjørende å snakke med noen

Tre tenåringer er alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Flekkefjord mandag morgen. Etter tre alvorlige trafikkulykker i regionen i løpet av kort tid har lederen av kommunens kriseteam et klart råd.

Ola Vassbø er kommuneoverlege i Flekkefjord og Lyngdal og leder av kommunens kriseteam i Flekkefjord. Mandag kveld var han en av representantene for kommunen som møtte elever, foresatte og andre berørte til en samling på Flekkefjord videregående skole.

– Det er utrolig viktig nå at alle pårørende, foreldre, russ og andre berørte ikke er alene og snakker med andre om de følelsene som kommer, sier Vassbø.

– Et av de viktigste budskapene i kveld er å motivere dem til å ta vare på hverandre, sier overlegen.

Info Dette er saken: Mandag morgen kjørte en russebil med fem personer av veien på E39 ved Flekkefjord. Tre er alvorlig skadet og to er lettere skadet.

De tre alvorlig skadede ble fløyet til sykehus i Kristiansand, Stavanger og Bergen.

De fem er i alderen 17 til 19 år.

Skolen holdt åpent store deler av mandag for elever og foresatte. Psykososialt kriseteam har vært til stede for å hjelpe berørte.

Ulykkesårsaken er fortsatt uklar. Teknikere fra politiet og Statens vegvesen har arbeidet på stedet.

Trafikkulykken kommer bare noen uker etter to andre alvorlige ulykker i regionen. En i Moi hvor to tenåringer omkom, og en på E39 ved Drangsdalen hvor en ung mann døde. Vis mer

Overlegen er opptatt av å normalisere et bredt spekter av følelser.

– Våg å stå i den følelsen som kommer.

– Mange vil kjenne på skyldfølelse for at det ikke rammet dem, andre vil bli sinte, triste eller redde. Alt er like normalt. Det aller viktigste er at de snakker med noen om det. En venn, en forelder, en tante, hvem som helst som de stoler på og som evner å være aktivt lyttende, sier Vassbø.

– Hvorfor er det så viktig å sette ord på følelsene?

– Den er på den måten vi får bearbeidet de følelsene vi får. Mange kjenner skam over de følelsene de får i begynnelsen, men de vil endre seg og ved å snakke om dem blir det lettere å styre dem på en skikkelig måte, sier overlegen.

– De fleste kommunene i Norge har også hjelpetelefoner man kan ringe for å få noen å snakke med i slike situasjoner, understreker Vassbø.

KLARE RÅD: Overlege Ola Vassbø sier at det er naturlig om folk i hele landet blir berørt av de tragiske ulykkene. – Jeg er sikker på at de kan vekke sterke følelser hos svært mange. Ikke minst berører det hele Vest Agder og Rogaland, sier Vassbø.

Unngå alkohol

Et annet viktig råd er å unngå alkohol.

– For alkohol forsterker de negative følelsene, spesielt hos unge mennesker, sier Vassbø.

Vassbø sier at noe av jobben deres nå er å aktivt spore opp og ta kontakt med alle berørte.

– For dette er et lite lokalsamfunn hvor alle kjenner alle. Og det er ikke bare medelever som er berørt, det kan være et fotballag, eller arbeidsplassen hvor noen gikk i lære, sier overlegen.

Han forteller at de som jobber i kriseteamet i Flekkefjord stilte opp i forbindelse med dødsulykkene i Moi, og at de i forbindelse med ulykken mandag har fått støtte av kriseteamene i nabokommunene.

– Alle kriseteamene stiller opp og så fordeler vi oppgaver så godt vi kan for at ingen skal bli utslitt.

Leter etter ulykkesårsak

I forbindelse med mandagens ulykke jobbet teknikere fra politiet og Statens vegvesen på stedet. Jourhavende jurist ved Agder politidistrikt Johan Martin Kile, opplyser at de arbeider med å klarlegge årsaken til ulykken.

– Av hensyn til videre etterforskning kan jeg ikke nå gå nærmere inn på hvilke vitner som er avhørt og som planlegges avhørt. Eventuelle kommentarer til hvordan og hvorfor denne oppstod må komme siden, skriver Kile i en e-post til VG.