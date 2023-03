KRITISK: – Dette er inngripende metoder og jeg mener det må skje noe nå, sier stortingsrepresentant Ingvild W. Thorsvik.

Venstre vil begrense politiets metodebruk: − Ikke en rettsstat verdig

Ingvild W. Thorsvik (V) la denne uken frem forslag om å lovregulere politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder. Bakgrunnen er blant annet VGs avsløring om drapet på politiinformant Bård Lanes.

– Slik det er i dag, kan vi ikke være sikre på at politiet bruker disse metodene mot oss på en rettferdig eller trygg måte, mener stortingsrepresentant Thorsvik.

Hun viser blant annet til at politiets bruk av infiltrasjon, provokasjon, informanter og spaning ikke reguleres i lov, men gjennom rundskriv og hemmelige instrukser.

– Hvis man mistenker at politiet har brukt skjulte metoder urettmessig, er det ingen måte å få avklart det på, stoppe det eller få oppreisning. Det er ikke en rettsstat verdig, sier Thorsvik som selv har jobbet som advokat.

En av sakene Venstre viser til i lovforslaget som ble lagt fram for stortinget denne uken, er VGs avsløringer rundt drapet på Bård Lanes (33).

BRØDRE: Glenn Lanes (til høyre) sammen med lillebror Bård Lanes som ble drept i fjor. Glenn mener politiet har misbrukt broren som informant.

Lanes fikk et oppdrag av politiet seks uker før han ble skutt og drept på åpen gate i Tønsberg i 2021. VG kunne i november i fjor avsløre at Bård Lanes hadde diagnosen lett psykisk utviklingshemming.

Spesialenheten for politisaker iverksatte i desember en etterforskning mot Sør-Øst politidistrikt for å avdekke om det er begått straffbare tjenestefeil. Saken er fortsatt under etterforskning.

I etterkant av VGs avsløringer spurte Ingvild W. Thorsvik om justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ville lovregulere politiets bruk av informanter. I sitt svar til Thorsvik og Rasmus Hansson (MDG), skrev Mehl at rundskrivene som regulerer politiets bruk av informanter skal sikre korrekt og rettssikker behandling av den enkelte kilde.

Justisministeren la til at Straffeprosessutvalget har foreslått å lovfeste politimetoder som spaning og infiltrasjon, men at det ikke ble foreslått noen nærmere regulering av informanter.

Straffeprosessutvalget la fram sin rapport i 2016. Syv år senere er loven ennå ikke innført.

– Dette er inngripende metoder og jeg mener det må skje noe nå. Derfor vil jeg be Stortinget ta stilling til et dokument 8-forslag denne våren, sier Thorsvik.

Forslaget er fremmet av fire Venstre-kvinner: Guri Melby, Sofie Høgestøl, Ane Breivik og Thorsvik.

Nå håper de Stortinget vil be regjeringen legge fram forslag om hvordan skjulte etterforskningsmetoder kan reguleres. I forslaget vises det blant annet til at Finland, Nederland og Storbritannia har lovverk for spaning og infiltrasjon, og at det britiske regelverket for politiinformanter er offentlig tilgjengelig.

Da VG i høst ba om innsyn i informant-instruksen, svarte politiinspektør Henning Holtaas i Politidirektoratet at dersom VG får innsyn i dokumentet vil det kunne gi kriminelle mulighet til å tilpasse sin virksomhet.

– Kan en lovregulering bety at politiet mister viktige verktøy for å avdekke alvorlig kriminalitet?

– Dette handler ikke om å frata politiet verktøy, men om å sørge for at så inngripende metoder som dette er gjenstand for kontroll. Det klare utgangspunkt bør være at lovgiver setter rammer for når og hvordan inngrep overfor folk skjer, svarer Thorsvik.

Fire personer er tiltalt for å ha medvirket til drapet på Bård Lanes. Alle nekter straffskyld. Rettssaken starter tirsdag.

