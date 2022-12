VINTERFØRE: På Taraldrud på E18 i Nordre Follo kommune ligger snøen lørdag ettermiddag.

Snøvær skaper trøbbel på veiene

Minst fem vogntog sto lørdag ettermiddag slapsefast på E6 ut av Oslo.

Dette førte til full stans på E6 ved Klemetsrud. Politiet melder ved 14.50-tiden at tre vogntog har kommet seg av gårde for egen maskin. De to som står igjen skal man prøve å trekke opp bakken ved hjelp av bergingsbil.

Tidligere sto to vogntog fast i Brynstunnelen på E6 i Oslo. Kort tid etter står nå tre vogntog fast i bakken Skulleruddumpa på samme motorvei, et par kilometer lenger ut av Oslo.

Politiets trafikkpatrulje er på stedet.

– Vi pålegger dem å legge på kjetting, og så må en og en av lastebilene prøve seg opp bakken, sier politiets operasjonsleder til VG.

Foreløpig er det ikke gitt bøter. Politiet melder at de har mer enn nok med å få trafikken til å flyte.

– Det har vært masse trafikktrøbbel i dag, men ingen steder er så trøblete som Skulleruddumpa, sier politiet.

Klokken 1437 melder politiet på Twitter at vogntogene er fjernet.

Samtidig melder imidlertid Vegtrafikksentralen at to nye vogntog stopper trafikken ved Klemetsrud på samme vei ut av Oslo.

– Det er to vogntog som har vært i hverandre ved Klemetsrud. Trafikken går såvidt forbi der, sier sier trafikkoperatør Hilde Bjørnstad i Vegtrafikksentralen.

Skaper snøen trøbbel for deg – har du bilder eller video? Tips oss her!

Ifølge Vegtrafikksentralen strekker nå køen seg helt tilbake til Bryn, en strekning på omkring 8 kilometer.

Hvorvidt det er de samme vogntogene som først stod fast i Brynstunnelen, som nå står i bakken mot Mortensrud, vites ikke.

– Trafikken går sakte forbi nå, i venstrefelt. De tre vogntogene står i høyre felt.

Også utenfor Oslo er forholdene krevende, i det minste for en del vogntog. Også i Vingertunnelen ved Kongsvinger har et vogntog stått fast.

– Dårlig skodde vogntog er man ikke herre over, sier trafikkoperatøren.

Natt til fredag falt det store mengder snø i de nordlige delene av landet, fredag kveld skapte frosttåke problemer både for flytrafikken på Gardermoen og på E6 på Østlandet, der bilister stoppet for å skrape frontruter.

Deretter traff snøbygene også deler av Sør-Norge. Lørdag er det sendt ut farevarsel flere steder i landet.