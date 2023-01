ØDELAGT: Slik så bilen ut etter at den havnet utenfor veien og begynte å brenne.

Kjørte i fylla som 19-åring: − Slapp alle hemninger og moral

Politiet stanset flere unge ruskjørere i 2022, sammenlignet med året før.

Axel Grindheim (26) var 19 år og hadde drukket på et vors da han og en kompis satte seg i bilen for å «spinne litt med dekkene».

Det endte med krasj og anmeldelse, og han er ikke alene.

Politiet melder at 2022 var et rekordår med ruspåvirkede bilister, det samme meldte de året før. Flertallet av dem som stoppes og anmeldes er under 34 år.

26-åringen fra Etne i Vestland forteller at han skammer seg fortsatt.

– Hobbyen min var å fikse på biler. Under et vors satte jeg meg i bilen, så kom ideen om å kjøre litt. Jeg husker at jeg kjørte forsiktig, så slapp jeg alle hemninger og moral, sier Grindheim til VG.

I 2022 var det 22 prosent flere sjåfører som ble anmeldt for å kjøre ruspåvirket enn året før, ifølge tall fra Utrykningspolitiet. Økningen gjelder for alle aldersgrupper.

– Jeg var mot det, men så endte jeg opp med å kjøre med promille selv, sier Grindheim.

Les også Flere tatt for ruskjøring Så langt i år har det vært en økning i personer som er anmeldt for å kjøre mens de er påvirket av alkohol eller annen rus, sammenlignet med 2021. Ung i trafikken er bekymret for økningen blant de under 25 år.

Havnet på taket

Når Grindheim i mars 2016 setter seg bak rattet etter å ha drukket er det mørkt og småregn. Han mister kontrollen over bilen.

38 meter med autovern langs veien blir ødelagt da han kjører av veien. Bilen med de to kompisene havner opp ned og begynner å brenne.

– Politiet sa «nå har du brukt opp flaksen din», forteller han.

BRUTALT: Axel Grindheim (26) beskriver hendelsen som en « brutal lærepenge». Han synes at det er leit flere kjører påvirket.

Han var uten lappen i 20 måneder.

– Jeg måtte ta alt opp på nytt, oppkjøring og teori.

Ungdom mellom 16 og 24 år er utsatt for ulykker i trafikken, men i 2021 kom det en god nyhet: Færre unge dør i trafikken.

VG snakket da med flere unge sjåfører som hadde vært i voldsomme ulykker, men overlevd.

– Jeg innså fort at vi var heldige som kom ut av det med livet i behold. Alkohol og rus har ingenting bak rattet å gjøre, og dette ble en eksempel på hvor enkelt du kan presse deg over den grensen på hva som er lov.

– Brutal lærepenge

– Hvordan har det vært i ettertid?

– Det har gått bra, men det var en brutal lærepenge. Jeg vil prøve å unngå at andre gjør det og setter seg i den situasjonene. Det er forferdelig unødvendig. Jeg og kompisen min som satt på har snakket ut om det, men vi snakket kanskje ikke helt om hvor heldige vi var. Vi har snakket ut og jeg har gjort det klart at jeg ikke har planer om å gjøre det igjen.

26-åringen synes det er synd og overraskende at flere blir anmeldt nå enn før

– Jeg hadde «mye oppi hodet» som jeg ikke var klar over selv da jeg fyllekjørte. Det var ting jeg ville gjøre for å distraherte meg fra negativet.

Han tror mange nå sliter etter corona og at underliggende problemer eller utfordringer gjør at det er lettere å havne i situasjoner hvor rus og kjøring blandes.