ÅPNER KIRKEN: Rauland kirke holder sørgestund søndag, forteller kirkeverge Kjell Magne Grave i Vinje kommune.

Snøscooterulykken i Vinje: − Alt er snudd på hodet

VINJE (VG) Den lille Telemarks-bygda Vinje er i sorg. To menn i 50- og 60-årene døde da scooteren de satt på kjørte gjennom isen på Møsvatn natt til lørdag.

– Vi skulle møtes til glede og konsert i morgen. Nå er det brått snudd til sorg. Alt er snudd på hodet og uvirkelig.

Kirkeverge Kjell Magne Grave er innom Rauland kirke i Vinje kommune i Telemark lørdag kveld.

Her blir det åpen kirke, lystenning og sørgestund søndag klokken 18.

Det sammenvevde bygdesamfunnet i Telemark får en mørkere adventstid enn vanlig.

Natt til lørdag mistet en mann i 50-årene og en mann i 60-årene livet under en snøscootertur over det islagte Møsvatnet. Isen sviktet og begge falt gjennom.

Redningsmannskap fra politiet og frivillige lokaliserte mennene, men livene sto ikke til å redde.

LUFTPUTEBÅT: Politiet rykket ut,sammen med ressurser fra HRS (Hovedredningssentralen), ambulansehelikopter, snøscooter og luftputebåt. Bildene er tatt lørdag ettermiddag.

– Alle kjenner alle

Kirkeverge Kjell Magne Grave forteller at nyheten har blitt tatt imot med sjokk og vantro.

– At dette skulle skje disse to preger bygda, det er så uventet. I et lite lokalsamfunn der alle kjenner alle, går det veldig sterkt inn på folk.

De to mennene hadde sterk lokal tilknytning.

Flere VG har snakket med forteller at de avdøde var godt kjent og godt likt i lokalsamfunnet.

– Ta vare på hverandre

– I slike tragiske hendelser er det viktig å holde kirken åpen, slik at folk kan møtes og snakke sammen, sier kirkeverge Grave.

Han har hatt arbeidsmessig tilknytning til kommunen i nærmere 30 år og har fått med seg ulykker på scooter i området før. Alle er tragiske, men denne er den mest alvorlige, forteller han.

Han tror sorgen kommer til å prege bygda lenge.

– Ta vare på hverandre, vær sammen og oppsøk hjelp hvis det er behov for det, oppfordrer kirkevergen.

Kommunens kriseteam er et tilbud til berørte som har behov for noen å snakke med.

MØSVATN: Møsvatn er en fire mil lang innsjø i Vestfold og Telemark. FLERE SPOR: Bildet viser flere spor på isen på Mjøsvatn.

– Andre juleforberedelser

Rådmann i Vinje kommune, Jan Myrekrok forteller at de to omkomne er kjent i hele Vinje

– Alle kjenner nok noen som er nært pårørende nå, sier rådmannen.

Han sier ulykken preger dem alle.

– Det er vanskelig når sånt skjer. Vi kommer til å kjenne på det en god stund fremover, at de ikke lenger er iblant oss.

– Det blir helt sikkert andre juleforberedelser enn det mange så for seg. Så får både vi, lokalbefolkning og gjerne også arbeidsgivere ta seg av de berørte så godt som mulig, sier rådmannen.

Funnet i råk

Politiet mottok melding fra AMK-sentralen 01.37, som hadde fått en bekymringsmelding. De rykket ut, sammen med ressurser fra HRS (Hovedredningssentralen), ambulansehelikopter, snøscooter og luftputebåt.

Klokken 02.31 ble to menn lokalisert i et råk.

Møsvatn er en fire mil lang innsjø i Vestfold og Telemark.

Tidligere lørdag var politiets hovedteori at de to kjørte hver sin snøscooter.

– Vi trodde først at begge snøscooterne hadde gått i vannet, men nå jobber vi ut fra teori om at den ene står igjen på fastlandet og den andre er i vannet, sa tjenesteenhetsleder i Midt- og Vest-Telemark lensmannsdistrikt Sigrid Dahl til VG lørdag ettermiddag.

– Hva vet dere om hendelsesforløpet?

– Vi vet ikke hvorfor de havnet i vannet, men vi har noen teorier for videre etterforskning, sier Dahl.

Rådmann Jan Myrekrok sier ulykken ikke har fått ham til å revurdere reguleringen av snøscooterbruk.

– Nei, vi har en solid, langvarig og ansvarlig snøscooterkultur. Det er et nyttekjøretøy med røtter langt tilbake i tid.