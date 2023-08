HØSTENS INNTOG: Det ser ikke lovende ut for dem som ønsker seg flere sommerdager i Sør-Norge denne uken.

Varierende vær i vente: − Ser ikke lovende ut

Det er kun Nord-Norge som har solskinnsdager i vente denne uken.

Kortversjonen Den kommende uken vil bli preget av lavtrykk og variert vær i store deler av Sør-Norge.

Nord-Norge, spesielt Nordland og deler av Troms, kan forvente bedre vær med stigende temperaturer og mulig solskinn.

Et oransje farevarsel for jord-, sørpe- og flomskred har blitt sendt ut i deler av Trøndelag. Vis mer

Store deler av Sør-Norge må belage seg på en ny uke med lavtrykkspreget vær.

Det betyr nye dager med varierende vær og påfyll av nedbør.

– Er det sol man vil ha, så ser det ikke så lovende ut med det første, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa til VG.

Høsten sniker seg sakte nærmere, og temperaturene ser ut til å bli kjøligere den neste uken.

– Østlandet og Sørlandet ser ut til å få en temperaturtopp i dag og i morgen. Utover ser det mer kjølig ut. Sommervarmen har ikke tenkt seg tilbake, sier hun.

Det betyr likevel ikke drastiske temperaturdropp helt enda.

På det beste kan man fortsatt vente seg temperaturer opp mot 18 grader. Dog blandet med både regn og vind.

– Det ser greit ut temperaturmessig, men det ventes mye lavtrykk. Det kommer til å bli mye vekslende vær.

Fin helg i nord

Lenger nord i landet har flere steder allerede fått føle på lavere temperaturer og tendenser til høstvær den siste tiden.

Likevel vil spesielt Nordland og deler av Troms få mer å juble for på kort sikt.

– Det skal bli en fin helg der, med stigende temperaturer og fint vær. Øst-Finnmark vil nok få det litt kjøligere, forteller Villa.

Til uken venter det heller ingen store temperaturfall for de nordligste fylkene. Der ser det ut til å stabilisere seg på rundt 16 grader.

Farevarsler i Midt-Norge

Det er sendt ut oransje farevarsel for jord-, sørpe- og flomskred i deler av Trøndelag onsdag og torsdag.

Store nedbørsmengder de siste dagene har ført til flom og stengte veier, og i varselet står det at flere skredhendelser er ventet. Mer regn kommer det også.

ORANSJE: Fra onsdag til torsdag er det fare for skred for deler av Sør-Trøndelag.

– Det er farevarsel for svært kraftig nedbør i Trøndelag i kveld. Det kan også komme lyn og torden, men det er bare for i kveld. Den neste uken blir bedre også her, sier meteorologen.

Litt lenger sør, i Innlandet og sørøst i Trøndelag, er det også sendt ut farevarsel for jord- og flomskred.

VARSLET: Det er sendt ut farevarsel på gult nivå for nordlige deler av Innlandet og sørøst i Trøndelag.