SORG: Lys, blomster og tegninger er blitt lagt ned på ulykkesstedet hvor Chrisander Johansen mistet livet fredag ettermiddag.

Pappaen til Chrisander (6): − Det verste som kunne skjedd

Foreldrene takker for all støtte etter at sønnen Chrisander ble drept i en trafikkulykke på Finnsnes. Mandag skulle han starte i 2. klasse, i stedet ble han hedret med minnestund.

– I går ble pappa sin gutt revet bort fra oss så altfor tidlig, skrev Rune Moeggen på Facebook lørdag.

Det var fredag 18. august at sønnen Chrisander Johansen på seks år mistet livet etter han ble påkjørt på Finnsnes i Senja.







VG har snakket med faren og fått tillatelse til å dele minneordene.

– Som pappa er det noe av det verste som kunne skjedd, så det er ikke lett å finne ord for hva man skal si. Hvil i fred gutten min, er så ufattelig glad i deg, skriver Moeggen.

Hedret første skoledag

Første skoledag var det ingen av barneskolene på Finnsnes som flagget.

Chrisander skulle begynt i 2. klasse denne mandagen, men ble isteden hedret med minnestund, forteller ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) på Senja.

STERKT PREGET: Ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) i Senja kommune sier at hele lokalsamfunnet er preget etter ulykken.

– Alle elevene på trinnet til Chrisander ble samlet og hadde minnestund for å hedre hans minne. Vi hadde lys og bilde på skolepulten hans, sier Eliseussen.

Der fikk elevene dele sine tanker og følelser, sier ordføreren som forteller at de ansatte også er sterkt preget.

Takker for støtte

I tillegg til en klasse i sorg, etterlater Chrisander seg flere søsken.

Pappa Rune Moeggen sier til VG at han vil takke alle som stiller opp og vil hjelpe familien, alt fra kommunens kriseteam til kjente og ukjente som sender støttemeldinger.

– Jeg er veldig rørt av all støtten. Det gjør meg så sterk igjen, sier Moeggen.

Familiens advokat Cato Simonsen sier at situasjonen er vanskelig for foreldrene og søsknene. Også han trekker frem hvordan Finnsnes har stilt opp for dem:

– Lokalsamfunnet har virkelig tatt seg av dem og støttet dem. De er veldig glad og takknemlig for det, sier Simonsen.

UTRYKNING: Flere nødetater rykket ut til dødsulykken

Mann i 40-årene siktet

Gutten skal ha vært på sykkel da ulykken skjedde. Barnet fikk medisinsk hjelp av helsepersonell på stedet.

Føreren av bilen var en mann i 40-årene. Han har vært til avhør og er formelt siktet etter følgene paragrafer:

Straffelovens paragraf 281, å ha forvoldt en annens død.

Veitrafikklovens paragraf 3, som blant annet handler om at trafikanter skal ferdes hensynsfullt slik at ingen kommer til skade.

Siktedes forsvarer, advokat Mads Wallerheim, opplyser til VG at hans klient fremdeles er svært preget av hendelsen.

– Dette er en tragisk ulykke, og han tenker også mye på guttens familie, skriver Wallerheim i en SMS.

Han legger til at politiet er i en tidlig fase av etterforskningen.

– Ergo må først og fremst politiet få dannet seg et helhetlig bilde av saken. I påvente av politiets etterforskning, så ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, avslutter Wallerheim.

Politiadvokat Malene Kjemsaas har tidligere sagt til VG at de er ferdige med tekniske undersøkelser på stedet og har igjen vitneavhør.

UNDERSØKTE ÅSTEDET: Fredag kveld var ulykkesgruppen til Statens vegvesen på stedet sammen med politiet.